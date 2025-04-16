Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor

ELMA

"Günde bir elma doktoru uzak tutar."Bunu boşuna söylemiyorlar! En azından bir meta-analiz bir konu hakkında çok sayıda önceki araştırmaya bakan bir çalışma elmaları kanser riskinin azalmasıyla ilişkilendirdi. Bağlantı akciğer kanseri için en güçlü gibi görünüyor. Ancak elmalar ayrıca meme kanserine, kolorektal kansere ve sindirim sisteminin diğer kanserlerine karşı da koruma sağlayabilir.



Elmalar, umut verici kanser önleyici özelliklere sahip polifenoller içerir. Polifenoller, iltihaplanmayı, kardiyovasküler hastalıkları ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilecek bitki bazlı bileşiklerdir.



Başka bir çalışma, elma, armut, mantar ve soğan gibi beyaz sebze ve meyveleri yemenin kolorektal kansere karşı korumaya yardımcı olabileceğini buldu. Elmalar ve armutlar, etleri nedeniyle beyaz olarak kabul edilir. Elmaların olası faydası muhtemelen içerdikleri iki maddeden gelir: bir karbonhidrat türü olan polisakkaritler ve bir bitki pigmenti olan kuersetin. Her ikisi de kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olabilir.





