Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor
Meyveleri günlük diyetinize dahil etmek, kronik hastalık riskini azaltmak ve sindirimi iyileştirmek de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı sunar. Elma, çilek, ejder meyvesi, turunçgiller ve avokado gibi bazı meyveler, zengin besin içeriği ve antioksidanları nedeniyle kanserle savaşan özelliklere sahiptir. Peki, günlük olarak tüketmeniz gereken ve kanser riskini azaltan bu meyveler nelerdir?
Meyveler, günlük rutine dahil edildiğinde genel bir refahı destekleyen sağlıklı bir diyetin temel unsurlarından biridir. Meyveler, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltmak, sindirimi iyileştirmek ve temel vitamin ve mineralleri sağlamak da dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı sunar. Genel refaha katkıda bulunan lif, antioksidan ve fitonutrientlerin iyi bir kaynağıdırlar.