Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor

Meyveleri günlük diyetinize dahil etmek, kronik hastalık riskini azaltmak ve sindirimi iyileştirmek de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı sunar. Elma, çilek, ejder meyvesi, turunçgiller ve avokado gibi bazı meyveler, zengin besin içeriği ve antioksidanları nedeniyle kanserle savaşan özelliklere sahiptir. Peki, günlük olarak tüketmeniz gereken ve kanser riskini azaltan bu meyveler nelerdir?

Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor - 1

Meyveler, günlük rutine dahil edildiğinde genel bir refahı destekleyen sağlıklı bir diyetin temel unsurlarından biridir. Meyveler, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltmak, sindirimi iyileştirmek ve temel vitamin ve mineralleri sağlamak da dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı sunar. Genel refaha katkıda bulunan lif, antioksidan ve fitonutrientlerin iyi bir kaynağıdırlar.

SAĞLIK HABERLERİ

Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor - 2

Belirli sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Kronik hastalık riskinin azaltılması: Meyveler açısından zengin bir diyet tüketmek kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir.

Gelişmiş sindirim: Meyvelerdeki lif, sindirime yardımcı olur, kabızlığı önler ve sağlıklı bir bağırsak sağlar.

Bağışıklık: Meyveler, bağışıklık fonksiyonu için gerekli olan ve vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan C vitamininin harika bir kaynağıdır.

Sağlıklı cilt ve saç: Yaban mersini ve papaya gibi meyvelerdeki antioksidanlar cildi hasardan korumaya ve sağlıklı saçları desteklemeye yardımcı olabilir.

Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor - 3

Kilo yönetimi: Meyveler genellikle düşük kalorili ve yağlıdır, bu da onları kilo verme planına sağlıklı bir katkı yapar.

Gelişmiş kalp sağlığı: Muz ve portakal gibi meyvelerdeki potasyum, kan basıncını düzenlemeye ve kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir.Ancak, aslında kanserle savaşmanıza yardımcı olan bazı meyveler olduğunu biliyor muydunuz?

Kanserle savaşabilen tek bir yiyecek yoktur. Özellikle meyveler ve kanser üzerine yapılan araştırmalar gerçekten mükemmel değildir. Çok fazla çalışma yoktur ve sonuçlar genellikle tutarsızdır. Ancak, belirli yiyecekleri tüketmek vücuda kanser riskini azaltmak için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayabilir. Bu belirli meyve türlerinin kanserle savaşan özellikleri olabilir ve bunlara elma, çilek, turpgiller, havuç, yağlı balık ve daha fazlası dahildir.

İşte işinize yarayabilecek meyveler.


Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor - 4

ELMA

"Günde bir elma doktoru uzak tutar."Bunu boşuna söylemiyorlar! En azından bir meta-analiz bir konu hakkında çok sayıda önceki araştırmaya bakan bir çalışma elmaları kanser riskinin azalmasıyla ilişkilendirdi. Bağlantı akciğer kanseri için en güçlü gibi görünüyor. Ancak elmalar ayrıca meme kanserine, kolorektal kansere ve sindirim sisteminin diğer kanserlerine karşı da koruma sağlayabilir.

Elmalar, umut verici kanser önleyici özelliklere sahip polifenoller içerir. Polifenoller, iltihaplanmayı, kardiyovasküler hastalıkları ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilecek bitki bazlı bileşiklerdir.

Başka bir çalışma, elma, armut, mantar ve soğan gibi beyaz sebze ve meyveleri yemenin kolorektal kansere karşı korumaya yardımcı olabileceğini buldu. Elmalar ve armutlar, etleri nedeniyle beyaz olarak kabul edilir. Elmaların olası faydası muhtemelen içerdikleri iki maddeden gelir: bir karbonhidrat türü olan polisakkaritler ve bir bitki pigmenti olan kuersetin. Her ikisi de kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olabilir.


Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor - 5

KIRMIZI MEYVELER

Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyveler son derece sağlıklıdır. Lif, folat, bol miktarda C vitamini ile doludurlar ve kanserin gelişimine müdahale edebilecek polifenoller içerirler.

Genellikle süper gıda olarak pazarlanan acai meyvesine gelince, bütün meyveye sadık kalmanız önerilir.

Ayrıca, Asya'daki en çok beğenilen meyvelerden biri olan ve kanser konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmış, yüksek immüno-aktivite gösterdiği gösterilen goji meyvesi, binlerce yıldır Geleneksel Çin Tıbbı'nın temel gıdalarından biri olmuştur.

Goji meyvesinin kanser tedavisi olarak kullanımını içeren insan denemeleri tümör gerilemesinde olumlu sonuçlara yol açmıştır. Kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurmada faydalar göstermiştir.


Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor - 6

EJDER MEYVESİ

Güneydoğu Asya, Orta ve Güney Amerika veya Meksika'da yaygın olarak bulunan ejder meyvesi, üç canlı renkte gelen çarpıcı pembe bir meyvedir. İkisinin kabuğu pembedir; birinin eti beyaz, birinin eti kırmızı ve diğerinin kabuğu beyaz etli sarıdır.

Likopen bu meyveye zengin rengini verir ve Ulusal Kanser Enstitüsüne göre belirli kanserlere karşı koruma sağlayabilir. Hayvan çalışmalarından elde edilen sonuçlar, likopenin prostat, meme, akciğer, karaciğer ve cilt kanseri için kemopreventif etkilere sahip olabileceğini göstermiştir.


Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor - 7

NARENCİYE MEYVESİ

Greyfurt ve portakal gibi turunçgiller, belirli kanserleri önlemede rol oynayabilir.

Narenciye meyveleri harika C vitamini kaynaklarıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirebilen, kalp sağlığını destekleyebilen ve tümörlü kan damarlarının büyümesini baskılayabilen flavonoidler içerir.

Japonya'da yapılan büyük bir çalışma, haftada 3-4 gün turunçgil meyvesi veya suyu içen kişilerin haftada 2 veya daha az gün kansere yakalananlardan daha fazla kansere yakalanıyor.

Araştırma sonuçları net olmasa da turunçgillerin kolon kanseri, akciğer kanseri, pankreas kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, nazofarenks kanseri ve kutanöz melanom gibi çeşitli kanser türlerini savuşturmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.


Kansersavar meyvelerin listesi: Dünyada süper gıda olarak da biliniyor - 8

AVOKADO

Avokado, tekli doymamış yağın harika bir kaynağıdır ve ayrıca çeşitli vitaminler, antioksidanlar ve fitokimyasallar içerir. Normal kalp atış hızını korumaya yardımcı olan ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilen lif ve potasyum içerir. Avokadoyu bütün bir meyve olarak yiyebilir veya salatalara, sandviçlere ve smoothielere ekleyebilirsiniz.

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