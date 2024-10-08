Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köylerde üzün hasadının sona ermesi ile pekmez yapımına başlandı. Kış aylarında sıklıla tüketilen pekmez, sağlığa da iyi geliyor. Yüksek besin değeriyle özellikle kansızlığa iyi geliyor. İşte pekmezin faydaları.
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köylerde üzün hasadının sona ermesi ile pekmez yapımına başlandı. Bir araya gelip, imece usulü çalışan köylüler, geleneksel yöntemle hazırladıkları pekmezi daha sonra çevre illerde satışa sunuyor.