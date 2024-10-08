Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köylerde üzün hasadının sona ermesi ile pekmez yapımına başlandı. Kış aylarında sıklıla tüketilen pekmez, sağlığa da iyi geliyor. Yüksek besin değeriyle özellikle kansızlığa iyi geliyor. İşte pekmezin faydaları.

Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç - 1

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köylerde üzün hasadının sona ermesi ile pekmez yapımına başlandı. Bir araya gelip, imece usulü çalışan köylüler, geleneksel yöntemle hazırladıkları pekmezi daha sonra çevre illerde satışa sunuyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç - 2

Bölgede çok sayıda bağa sahip Hizan ilçesinde bağ bozumunun ardından doğal pekmez yapımına başlandı. Toplandıktan sonra çöplerinden ayrılan siyah ve beyaz üzümler ezilerek suyu çıkarılıyor. Daha sonra evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda, üzümler odun ateşinde kaynatılarak doğal pekmez elde ediliyor. İlçenin Akşar köyünün Aşağı Kılavuz mezrasında yaşayan köylüler, dedelerinden, babalarından kalma sürdürdükleri geleneksel yöntemi anlattı.

Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç - 3

100 LİTRE ÜZÜM SUYUNDAN 35-40 LİTRE PEKMEZ

Mezrada yaşayan Erkan Özer, ilçenin 15-20 köyünde pekmez yapımının doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırlandığını söyledi. Yaptıkları pekmezin şifa kaynağı olduğunu ve tercih edildiğini belirten Özer, "Yüzyıllardır bizim yaptığımız üzüm pekmezi, dedelerimizden babalarımızdan kaldı. Önce bağdan üzümlerimizi topluyoruz. Daha sonra sıkma kazanlarımıza koyuyoruz. Doğal yöntemlerle üzümlerimizi güzel bir şekilde sıkıp, ondan sonra onun suyunu toprak mayası ile mayalayıp bidonlara koyuyoruz. Şeffaf bir şekle gelene kadar bidonlarda dinlendiriyoruz. Daha sonra kaynama kazanlarına bırakıyoruz. 100 litre üzüm suyundan yaklaşık 35-40 litre üzüm pekmezi çıkarıyoruz. 280 derecede üzüm suyunu kaynatıp, bütün toksinlerini üzerinden alıyoruz. Hazır hale gelen pekmezimizi çevre illere ve dostlarımıza satışa sunuyoruz" dedi.

Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç - 4


Şeker oranı yüksek bir besin olan pekmez besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde pek çok hastalığa iyi gelen pekmez özellikle kansızlık sorununa iyi gelmesiyle biliniyor. Pekmez B1, B3, B5 ve B6 vitaminlerini içeren pekmez, demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko içeriğiyle de öne çıkar.

Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç - 5

Bağışıklığı güçlendiren, kansızlığa iyi gelen, sindirim sistemini düzenleyen pekmez, cilt ve kemik sağlığına da iyi geliyor. Faydaları dışında şeker içeriği yüksek bir besin olan pekmez için özellikle diyabet hastaları diyet listesine pekmezi eklediğinde doktor kontrolünde hareket etmelidir.

Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç - 6

PEKMEZ BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Antioksidan özelliğiyle birlikte vitamin ve mineral deposu olan pekmez, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı kişiyi daha güçlü bir hale getirir.

Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç - 7

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Düzenli olarak bir çorba kaşığı pekmez tüketerek kalsiyum ve çinko eksikliğini giderebilir, bunun neticesinde osteoporoz riskini ve etkilerini azaltabilirsiniz.

Kansızlığa iyi geliyor, vücut direncini artırıyor: Geleneksel yöntemle hazırlanan doğal ilaç - 8

HER GÜN PEKMEZ İÇERSENİZ NE OLUR?

Her gün 1 yemek kaşığı pekmez içmek kansızlığa iyi gelir, enerjini düşükse yükseltir, kalp sağlığınızı korur ve cinsel performansınızı artırabilir.

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