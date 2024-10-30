Kansızlığı bitiriyor, organları güçlendiriyor: 3 malzemeli doğal vitamin hapı

HERHANGİ BİR ZARARI VAR MI?

Faydalarına rağmen, elma, pancar ve havuç suyunun aşırı tüketimi belirli yan etkilere neden olabilir. Bazı kişilerde gaz ve şişkinlik gibi gastrointestinal sorunlar görülebilir. Nadir de olsa bir veya daha fazla bileşene karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Diyabetli bireyler için, bu suyu tüketirken kan şekeri seviyelerinin izlenmesi önerilir.