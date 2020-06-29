Kantaron nedir? Kantaron yağının yaydaları nelerdir?

Kantaron yağı nedir?

Çiçekli bir bitki olan kantaron, mızrak benzeri bir şekle sahip olan ucu çiçekli dallardan meydana gelir. Dalların uçlarındaki çiçeklerin sarı, kırmızı ya da mavi olmasına göre sarı kantaron, kırmızı kantaron olarak adlandırılır.

Bazı araştırmacılar bitkideki bileşenlerin (hiperisin ve hiperforin) serotonin gibi bazı hormonların seviyelerini artırarak depresyona iyi geldiğini düşünüyor.