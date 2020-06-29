Kantaron nedir? Kantaron yağının yaydaları nelerdir?

ntv.com.tr 29.06.2020 - 16:09
Çiçekli bir bitki olan kantaron, mızrak benzeri bir şekle sahip olan ucu çiçekli dallardan meydana gelir. Dalların uçlarındaki çiçeklerin sarı, kırmızı ya da mavi olmasına göre sarı kantaron, kırmızı kantaron olarak adlandırılır.
Bazı araştırmacılar bitkideki bileşenlerin (hiperisin ve hiperforin) serotonin gibi bazı hormonların seviyelerini artırarak depresyona iyi geldiğini düşünüyor.
Kantaron yağının bazı sağlık sorunlarına da iyi gelip gelmediği araştırılıyor. Bunlardan bazıları:
Kantaron yağının en yaygın kullanım alanlarından bir tanesi de cilt bakımı.
Doğrudan cild üzerine uygulanabilen kantaron yağı yaşlanma belirtilerini geciktirirken hücre yenilenmesini de destekler.
Aynı zamanda kantaron yağı ciltte olduğu gibi saç bakımında da etkili. Saçlara güzenli olarak kantaron yağıyla bakım yapılması kırık oluşumunu azaltıyor.