Kantaron nedir? Kantaron yağının yaydaları nelerdir?

Kantaron yağı özellikle aktarlarda sıklıkla karşımıza çıkan bir ürün. Kantaron bitkisinin çiçeklerinden elde edilen yağın birçok faydası da mevcut. Peki kantaron yağının faydaları nelerdir?

ntv.com.tr 29.06.2020 - 16:09

Kantaron nedir? Kantaron yağının yaydaları nelerdir? - 1

Kantaron yağı nedir?

Çiçekli bir bitki olan kantaron, mızrak benzeri bir şekle sahip olan ucu çiçekli dallardan meydana gelir. Dalların uçlarındaki çiçeklerin sarı, kırmızı ya da mavi olmasına göre sarı kantaron, kırmızı  kantaron olarak adlandırılır.

Bazı araştırmacılar bitkideki bileşenlerin (hiperisin ve hiperforin) serotonin gibi bazı hormonların seviyelerini artırarak depresyona iyi geldiğini düşünüyor. 

Kantaron nedir? Kantaron yağının yaydaları nelerdir? - 2

Kantaron yağının faydaları nelerdir?

Kantaron yağının bazı sağlık sorunlarına da iyi gelip gelmediği araştırılıyor. Bunlardan bazıları:

  • Anksiyete
  • Menopoza bağlı semptomlar
  • Premenstrüel sendrom (PMS)
  • Mevsimsel duygu durum bozukluğu
  • Sigarayı bırakma
  • Bazı viral enfeksiyonlar
Kantaron nedir? Kantaron yağının yaydaları nelerdir? - 3

Kantaron yağının en yaygın kullanım alanlarından bir tanesi de cilt bakımı. 

Doğrudan cild üzerine uygulanabilen kantaron yağı yaşlanma belirtilerini geciktirirken hücre yenilenmesini de destekler.

Aynı zamanda kantaron yağı ciltte olduğu gibi saç bakımında da etkili. Saçlara güzenli olarak kantaron yağıyla bakım yapılması kırık oluşumunu azaltıyor.

Kantaron nedir? Kantaron yağının yaydaları nelerdir? - 4
Kantaron yağının ağız yoluyla az miktarda tüketimi ise sindirim sistemi üzerinde düzenleyici bir etkiye sahip. Yemeklerden önce az miktarda kantaron yağı tüketerek sindirimi hızlandırabilir, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunların önüne geçebilirsiniz.

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