Karaciğer dostu besin: Detoks etkisi yaratıp toksinleri temizliyor

6. KIRMIZI MEYVELER

Polifenol ve antosiyanin içeren kırmızı meyveler, oksidatif stresi azaltıyor ve karaciğer dokusunu koruyor. Günlük bir avuç taze veya dondurulmuş meyve tüketimi öneriliyor.



7. KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR



E vitamini ve sağlıklı yağlar açısından zengin kuruyemişler, iltihabı azaltıyor ve NAFLD’ye karşı koruma sağlıyor. Günlük bir avuç atıştırmalık olarak tüketilebilir.



8. TURUNÇGİLLER



C vitamini ve flavonoidler açısından zengin olan turunçgiller, karaciğer hücrelerini koruyor ve detoks enzimlerini artırıyor. Günlük bir meyve veya taze meyve suyu tavsiye ediliyor.