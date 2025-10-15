Karaciğer dostu besin: Detoks etkisi yaratıp toksinleri temizliyor
Karaciğer, vücudun en hayati organlarından biri olarak toksinleri filtrelemek, besinleri işlemek, safra üretmek ve metabolizmayı düzenlemek gibi kritik görevleri üstleniyor. Uzmanlar, modern beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının karaciğeri giderek daha fazla zorladığını belirtiyor.
Alkol tüketimi, işlenmiş gıdalar, aşırı şekerli ürünler ve obezite, karaciğerde yağ birikimine ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına (NAFLD) yol açabiliyor. Günümüzde bu durum, metabolik disfonksiyonla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı olarak da adlandırılıyor.
Detoks diyetleri ve hazır detoks ürünleri popüler olsa da, bilimsel araştırmalar, karaciğerin zaten doğal bir “temizlik” mekanizmasına sahip olduğunu ve doğru besinlerle desteklendiğinde işlevini daha sağlıklı sürdürebileceğini gösteriyor.
İşte karaciğer sağlığını destekleyen ve günlük beslenmeye kolayca eklenebilecek 10 kanıta dayalı besin: