Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir

Karaciğer sağlığı çok önemlidir ve kötü beslenmeyle hareketsiz bir yaşam tarzı yağlı karaciğere ve diğer sorunlara yol açabilir. Özellikle tükettiğiniz besinler karaciğer sağlığını doğrudan etkiler. Bazı meyveler karaciğer dostu olarak bilinir.

Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir - 1

Karaciğer vücudun önemli bir parçasıdır ve optimum işlevi genel sağlıkla bağlantılıdır. Sağlıksız bir karaciğer birçok karaciğer sorununa ve metabolik bozukluğa yol açabilir. Modern zamanlarda, çoğu kişi sağlıksız içme ve yeme alışkanlıkları nedeniyle yağlı bir karaciğer geliştiriyor.


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Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir - 2

Çoğumuzun tercih ettiği hareketsiz yaşam tarzı, sağlık sorunlarının sayısında artışa yol açmıştır ve özellikle işlenmiş gıdaların tüketimiyle birlikte karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikerek iltihaplanmaya ve hasara yol açmaktadır.

Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir - 3

Beslenmenizde yapacağınız değişiklik karaciğerinizin tamamen hasar görmesini önleyebilir ve belirli yiyecek ve içecekler karaciğeri korumaya yardımcı olabilir.


Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir - 4

Yulaf ezmesi, yeşil çay, meyveler, zeytinyağı ve sarımsak, karaciğer sağlığına yardımcı olan süper besinlerdir.

İşte karaciğer sağlığına yardımcı olan meyvelerin bir listesi. Bu meyveler, içlerindeki antioksidanlar doğal bir detoks görevi gördüğü için faydalıdır.


Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir - 5

GREYFURT

Greyfurt, karaciğeri yaralanmalardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar, naringenin açısından zengindir.

Meyvedeki flavonoid, iltihabı azaltmaya ve karaciğer hücrelerini korumaya yardımcı olur. 2019'da Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan bir çalışmada, meyvede bulunan naringinin oksidatif stresi azaltarak alkol kaynaklı karaciğer yağlanmasına karşı korumaya yardımcı olduğu belirtilmiştir.


Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir - 6

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini antosiyanin açısından zengindir ve birçok sağlık yararıyla ilişkilendirilmiştir. World Journal of Gastroenterology'de yayınlanan çalışma, altı ay boyunca meyve yemenin insanlarda hepatik steatozu veya yağlı karaciğeri iyileştirebileceğini öne sürüyor.

Çalışma, laboratuvar test tüplerinde insan karaciğer kanseri hücrelerinin büyümesini engelleyen yaban mersini özütünü vurguluyor, ancak ayrıntılı çalışmalar, araştırmalar ve deneyler henüz bu etkinin insanlarda tekrarlanıp tekrarlanamayacağını belirleyemedi.


Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir - 7

ARMUT

Oxidative Medicine and Cellular Longevity'de yayınlanan bir çalışmaya göre, meyve karaciğer sağlığı için faydalıdır. Ancak, meyvedeki faydalı etkiyi gösteren biyoaktif bileşiği henüz belirleyemedikleri için, hala araştırma altında olduğu söyleniyor. Armut ayrıca anti-inflamatuar özellikleriyle karaciğeri alkol toksisitesinden koruyabilir.


Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir - 8

PANCAR

Pancar veya pancar suyu nitratlar ve betalainler içerir. Yayınlanan bir çalışma, sebzelerin karaciğerin oksidatif hasarını ve iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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