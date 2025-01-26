Karaciğer dostu, iltihaplanma savaşçısı: 4 besin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabilir

PANCAR

Pancar veya pancar suyu nitratlar ve betalainler içerir. Yayınlanan bir çalışma, sebzelerin karaciğerin oksidatif hasarını ve iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti.



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