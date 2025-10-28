Karaciğer sağlığını destekliyor: Kandaki toksinleri süzen besin

Son yıllarda yapılan klinik ve deneysel çalışmalar, pancar suyunun karaciğer enzimleri üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Randomize kontrollü bir çalışmada, 12 hafta boyunca günde 250 mililitre pancar suyu tüketen katılımcılarda, karaciğer fonksiyon göstergeleri olan ALT (alanin transaminaz) ve ALP (alkali fosfataz) düzeylerinde belirgin iyileşme gözlendi.



Bilim insanları, bu sonuçların karaciğerin toksinleri işleme kapasitesinin ve yağ metabolizmasının daha etkin çalıştığına işaret ettiğini belirtiyor. Hayvan araştırmaları da benzer şekilde, pancar özünün kimyasal kaynaklı karaciğer hasarını azalttığını ve antioksidan savunmayı güçlendirdiğini gösteriyor.“Detoks” kavramı ve yanlış algılar