Karaciğer uzmanları "sakın tüketmeyin" diyor: Evlerden eksik olmuyor ama vücudun fabrikasına zarar veriyor

Yüksek glisemik indeksi nedeniyle beyaz un, kan şekerini hızla yükseltir ve kısa sürede düşmesine neden olur. Bu durum, ani açlık hissi ve yorgunluk gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca uzun vadede insülin direncine ve tip 2 diyabete davetiye çıkarabilir.



Bu tür gıdalar, hızlı kan şekeri dalgalanmalarına ve insülin direncine neden olarak karaciğer yağlanmasını artırabilir.British Liver Trust, tam tahılların tercih edilmesini önermektedir.