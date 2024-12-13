Karaciğer uzmanları "sakın tüketmeyin" diyor: Evlerden eksik olmuyor ama vücudun fabrikasına zarar veriyor
Karaciğer, "vücudun fabrikası" olarak tanımlanıyor. Karaciğer sağlığını koruyamadığınızda karaciğer yağlanması, hepatit hatta siroz gibi ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor. Hem vücudun genel sağlığını iyileştirmek hem de karaciğer gibi hayati bir öneme sahip olan organları korumak için sağlıklı beslenmeye özen göstermeniz gerekiyor. Karaciğer uzmanlarının asla tüketilmesini istemediği bazı besinler var ve bu gıdalar farkında olmadan karaciğere ciddi zararlar verebiliyor.
Vücudun en büyük organlarından biri olan ve karın boşluğunun sağ üst kısmında yer alan karaciğer, vitamin ve minerallerin depolanması, kan pıhtılaşma faktörlerinin üretimi, enzim ve protein sentezi, yağ ve şekerin depolanması, alkol, ilaç ve toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gibi pek çok hayati görevi bulunur.