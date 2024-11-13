Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin

Karaciğer yağlanması en sık karşılaşılan hastalıklardan biri. Türkiye'de ve dünyada obezite, hiperlipidemi ve aşikar-gizli şeker hastalığı toplumun en az üçte birini etkileyen ciddi sağlık sorunlarıdır. Dolayısıyla bu kişilerin çoğunda görülen karaciğer yağlanmasına da çok sık rastlanır. Karaciğer yağlanmasını önlemek için bazı besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Peki, karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir? İşte yanıtı.

Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 1

Karaciğer yağlanması sık görülen ve karaciğerde fazla yağın birikmesi sonucu oluşan bir hastalık. Karaciğer yağlanması sık alkol tüketimi, obezite, yüksek kan şekerine bağlı diyabet, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, hareketsiz yaşam ya da sağlıksız beslenmekten kaynaklı oluşabilir.

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Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 2

Karaciğerdeki yağlanma ilerlediğinde, kronik yorgunluk, kilo kaybı, halsizlik ve güçsüz hissetme, itştah kaybı, ödem, mide bulantısı ve vücudun kanamaya daha yatkın hale gelmesi yaşanan belirtilerdir.

Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 3

Karaciğer yağlanması belirtileri hafif ya da yok denecek kadar az olabilir, bu sebeple genellikle rutin bir kan testi veya karaciğer ultrasonu sırasında tanı konulur.

Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 4

Aşırı yorgunluk, cilt ve göz akında sararma, idrar renginde koyuluk, ciltte kaşıntı, karnın sağ üstünde şişlik, bacaklarda ve karında şişlik, mide bulantısı ve kusma, karaciğer büyümesi karaciğer yağlanmasının belirtilerinden bazılarıdır.

Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 5

Karaciğer sağlığını korumak ve yağlanmayı önlemek için sağlıklı beslenmeyi önemsemeniz gerekir. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen bazı besinler karaciğeri yenilemenize yardımcı olabilir. Başta enginar, baklagiller, süt ürünleri ve et olmak üzere bazı besinler karaciğer yağlanmasına iyi gelir.

Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 6

KARACİĞER SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER

  • Ispanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler
  • Somon, ton balığı, alabalık, sardalya gibi omega-3 yağ asitlerinden zengin balıklar
  • Bezelye, nohut, çavdar ve yulaf gibi lifli baklagiller ve tam tahıllar
  • Enginar ve yaban mersini gibi antioksidan kaynağı sebze-meyveler
  • Zeytinyağı, avokado yağı ve kanola yağı gibi doymamış yağlar
  • Zerdeçal
  • Sofra şekeri ve yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi ilave şekerleri azaltmak
Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 7

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLEMENİN YOLLARI NELERDİR?

Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirerek karaciğer yağlanmasını önleyebilmeniz mümkün.

Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 8

Karaciğer yağlanmasını önlemek için her gün mutlaka 30 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterin. Ağırlıklı egzersizle beraber kas egzersizleri de yapılabilir.

Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 9

Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olacak bir beslenme biçimini uygulayın. Uzmanlar Akdeniz tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme biçimi olduğunu söylüyor.

Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin - 10

Yağdan, rafine şekerden ve unlu mamullerden kaçınılmalıdır. Raf ömrü olan, koruyucu içeren, kapalı kutulardan uzak kalınmalıdır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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