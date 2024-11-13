Karaciğerde depolanan yağı söküyor: Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan mucize besin
Karaciğer yağlanması en sık karşılaşılan hastalıklardan biri. Türkiye'de ve dünyada obezite, hiperlipidemi ve aşikar-gizli şeker hastalığı toplumun en az üçte birini etkileyen ciddi sağlık sorunlarıdır. Dolayısıyla bu kişilerin çoğunda görülen karaciğer yağlanmasına da çok sık rastlanır. Karaciğer yağlanmasını önlemek için bazı besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Peki, karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir? İşte yanıtı.
Karaciğer yağlanması sık görülen ve karaciğerde fazla yağın birikmesi sonucu oluşan bir hastalık. Karaciğer yağlanması sık alkol tüketimi, obezite, yüksek kan şekerine bağlı diyabet, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, hareketsiz yaşam ya da sağlıksız beslenmekten kaynaklı oluşabilir.