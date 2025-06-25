Karaciğere iyi gelen 5 içecek: Günde 2 fincan yetiyor

5. ÇAY

Siyah çay, oolong çayı ve koyu çay çeşitleri, karaciğer sağlığını korumada etkili olabiliyor. 2021’de yapılan bir çalışma, çay takviyesinin alkole maruz kalmış farelerde karaciğer yağlanmasını, iltihabı ve oksidatif stresi azaltarak bağırsak mikrobiyotasını koruduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, çay tüketiminin günde iki fincanla sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.



Özetle, uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam tarzı, doğru beslenme ve bu beş faydalı içecek, giderek yaygınlaşan karaciğer hastalıklarından korunmada kritik rol oynayabilir.



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