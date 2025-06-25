Karaciğere iyi gelen 5 içecek: Günde 2 fincan yetiyor
Karaciğer hastalıkları, dünya genelinde artıyor. Uzmanlara göre, her yıl yaklaşık 2 milyon insan karaciğer hastalıklarından hayatını kaybediyor; bu da dünya genelindeki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor. Karaciğer, vücudun detoksifikasyonu, metabolizması ve besinlerin depolanmasında kritik bir rol oynarken, sağlığı genelde ihmal ediliyor.
Özellikle alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve yükselen obezite oranlarıyla giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar, yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak, bazı doğal içeceklerin de karaciğer sağlığını korumada etkili olduğunu vurguluyor.