Karaciğere iyi gelen 5 içecek: Günde 2 fincan yetiyor

Karaciğer hastalıkları, dünya genelinde artıyor. Uzmanlara göre, her yıl yaklaşık 2 milyon insan karaciğer hastalıklarından hayatını kaybediyor; bu da dünya genelindeki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor. Karaciğer, vücudun detoksifikasyonu, metabolizması ve besinlerin depolanmasında kritik bir rol oynarken, sağlığı genelde ihmal ediliyor.

Karaciğere iyi gelen 5 içecek: Günde 2 fincan yetiyor - 1

Özellikle alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve yükselen obezite oranlarıyla giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar, yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak, bazı doğal içeceklerin de karaciğer sağlığını korumada etkili olduğunu vurguluyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Karaciğere iyi gelen 5 içecek: Günde 2 fincan yetiyor - 2

İşte dikkat çeken beş öneri:

1. KAHVE

Araştırmalara göre, günde iki fincan kahve tüketmek, NAFLD dahil olmak üzere birçok karaciğer hastalığı riskini azaltabiliyor. Kahvede bulunan klorojenik asit gibi antioksidanlar, iltihabı azaltarak karaciğer hücrelerini koruyor. 2020’de yapılan bir araştırma, günde iki fincan kahve içen kişilerde kronik karaciğer hastalığında fibroz ilerleme riskinin düştüğünü ortaya koydu.


Karaciğere iyi gelen 5 içecek: Günde 2 fincan yetiyor - 3

2. YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, antioksidan bakımından zengin catechin bileşiğiyle dikkat çekiyor. 2015’te yapılan bir meta-analiz, yeşil çayın lipit metabolizmasını düzenleyerek karaciğerdeki yağ birikimini azaltabileceğini ve NAFLD’ye karşı koruyucu olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, günde bir veya iki fincan yeşil çay tüketimini önerirken, aşırı tüketimin konsantre özütlerden kaynaklanabilecek karaciğer yüküne dikkat çekiyor.

Karaciğere iyi gelen 5 içecek: Günde 2 fincan yetiyor - 4

3. PANCAR SUYU

Pancar suyu, betalainler ve nitratlar açısından zengin oluşuyla biliniyor. 2019’da yapılan bir araştırma, pancar suyunun oksidatif hasarı ve karaciğer iltihabını azaltmaya katkı sağladığını gösterdi. Uzmanlar, faydalı etkileri için günde yaklaşık 8 gram (bir bardak) pancar suyu tüketilmesini öneriyor.


Karaciğere iyi gelen 5 içecek: Günde 2 fincan yetiyor - 5

4. LİMON SUYU

Limon, C vitamini ve flavonoidler yönünden zengin yapısıyla dikkat çekerken, sabah saatlerinde tüketilen ılık limon suyunun sindirimi kolaylaştırdığı ve detoksifikasyonu destekleyerek karaciğer sağlığını koruduğu belirtiliyor. 2017’de yapılan bir araştırma, limon suyunun alkolle ilişkilendirilen karaciğer hasarını azaltabildiğini gösterdi.


Karaciğere iyi gelen 5 içecek: Günde 2 fincan yetiyor - 6

5. ÇAY

Siyah çay, oolong çayı ve koyu çay çeşitleri, karaciğer sağlığını korumada etkili olabiliyor. 2021’de yapılan bir çalışma, çay takviyesinin alkole maruz kalmış farelerde karaciğer yağlanmasını, iltihabı ve oksidatif stresi azaltarak bağırsak mikrobiyotasını koruduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, çay tüketiminin günde iki fincanla sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.

Özetle, uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam tarzı, doğru beslenme ve bu beş faydalı içecek, giderek yaygınlaşan karaciğer hastalıklarından korunmada kritik rol oynayabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER