Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor

Alkol kaynaklı yağlı karaciğeri daha erken aşamalarda tersine çevirmek o kadar da zor değildir ve iki hafta boyunca alkolden uzak durmak durumu çözmeye yardımcı olabilirken, alkolsüz yağlı hastalık durumunda, kilo verme, kolesterolü düşürme, diyabeti kontrol etme ve düzenli egzersiz gibi bir dizi yaşam tarzı değişikliği gereklidir.