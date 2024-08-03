Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor

Yağlı karaciğer hastalığı, hareketsiz bir rutin, işlenmiş gıdalardan zengin bir diyet, alkol tüketimi ve diyabet gibi belirli sağlık koşulları gibi bir dizi yaşam tarzı faktörü nedeniyle modern zamanlarda artış gösteriyor. Alkol, bu kronik durum için önemli bir risk faktörü olsa da, hatalı bir yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme yağlı karaciğerin gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunur.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 1

Alkol kaynaklı yağlı karaciğeri daha erken aşamalarda tersine çevirmek o kadar da zor değildir ve iki hafta boyunca alkolden uzak durmak durumu çözmeye yardımcı olabilirken, alkolsüz yağlı hastalık durumunda, kilo verme, kolesterolü düşürme, diyabeti kontrol etme ve düzenli egzersiz gibi bir dizi yaşam tarzı değişikliği gereklidir.

SAĞLIK HABERLERİ

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 2

Amerikan Karaciğer Vakfı'na göre yağlı karaciğer hastalığı için bir tedavi olmasa da, kişi erken aşamalarda karaciğer fonksiyonunu büyük ölçüde iyileştirebilir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 3

Lif, tam tahıllar, meyve ve sebzeler, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin sağlıklı bir diyet yemek karaciğer fonksiyonunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 4

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLEYEN BESİNLER

1. ISPANAK

Yapraklı yeşillikler, özellikle ıspanak, özellikle yağlı karaciğer hastalığını tersine çevirmeyi hedefliyorsanız, karaciğer sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 5

BMC Gastroenterology'ye göre ıspanak, yağlı karaciğer hastalığıyla savaşmaya yardımcı olabilecek nitrat ve farklı polifenollerle doludur.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 6

Ancak, çiğ ıspanak karaciğer fonksiyonunu iyileştirmeye gelince daha iyidir, çünkü sebzeyi pişirmek antioksidan aktivitesini azaltabilir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 7

2. RAGİ

Yağlı karaciğer, lif ve önemli mikro besinler açısından zengin tahıllarla tersine çevrilebilir. Normal buğday attanızı ragi ile değiştirmek karaciğeriniz için harika sonuçlar getirebilir. 

Ragi gibi darılar kolesterol seviyelerini düşürebilir ve yağlı karaciğer hastalığını yönetmeye yardımcı olabilir. Antioksidanlar açısından zengin olan darı yemek, kan şekeri kontrolüne ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olabilir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 8

3. BADEM

Hem karaciğer sağlığınızı hem de sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olan sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız, bademlere güvenebilirsiniz.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 9

Journal Antioxidant'ta yayınlanan bir çalışmaya göre, bu çıtır çıtır kuruyemişlerden bir avuç yemek, yağlı karaciğer hastalığına karşı koruma sağlayabilecek bir besin olan gerekli miktarda E Vitamini almanıza da yardımcı olabilir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 10

4. AVOKADO

HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) veya iyi kolesterol deposu olan avokadolar, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığından muzdaripseniz diyetinize gerekli bir ektir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 11

World Journal of Gastroenterology'de yayınlanan bir çalışmaya göre, araştırmacılar avokadonun kan lipitlerini veya yağlarını düşürmede etkili olduğunu ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) olan kişilerde karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olduğunu buldular.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 12

5. BÖRÜLCE

Börülceler protein ve lif açısından zengindir ve doymuş yağ açısından düşüktür, bu da kan şekerini kontrol altında tutmaya, kolesterolü düşürmeye ve yağlı karaciğer hastalığına neden olabilecek risk faktörlerine yardımcı olabilir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 13

Börülceyi düzenli olarak yemek, kalp hastalığı riskini düşürmeye ve kilo vermeye yardımcı olabilir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 14

6. YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın karaciğer sağlığını iyileştirme üzerindeki etkisi birçok çalışma tarafından kanıtlanmıştır.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 15

Sağlıklı içecek tüm karaciğer hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir. Ancak, akut karaciğer yetmezliği ve yaralanmasını önlemek için büyük miktarlarda içmekten kaçınılmalıdır.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 16

7. SARIMSAK

Sarımsak, karaciğeri detoksifiye edebilen mineral selenyum nedeniyle karaciğer için bir süper gıdadan daha az değildir.

Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor - 17

Karaciğer enzimlerini tetikleyebilir ve karaciğeri temizleyebilir. Indian Journal of Gastroenterology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, sarımsak takviyeleri NAFLD'li kişilerin metabolik profili üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

DAHA FAZLA GÖSTER