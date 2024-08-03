Karaciğere reset atıyor, yağlanmayı bitiriyor! Pazarda gören almıyor ama organları yeniliyor
Yağlı karaciğer hastalığı, hareketsiz bir rutin, işlenmiş gıdalardan zengin bir diyet, alkol tüketimi ve diyabet gibi belirli sağlık koşulları gibi bir dizi yaşam tarzı faktörü nedeniyle modern zamanlarda artış gösteriyor. Alkol, bu kronik durum için önemli bir risk faktörü olsa da, hatalı bir yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme yağlı karaciğerin gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunur.
Alkol kaynaklı yağlı karaciğeri daha erken aşamalarda tersine çevirmek o kadar da zor değildir ve iki hafta boyunca alkolden uzak durmak durumu çözmeye yardımcı olabilirken, alkolsüz yağlı hastalık durumunda, kilo verme, kolesterolü düşürme, diyabeti kontrol etme ve düzenli egzersiz gibi bir dizi yaşam tarzı değişikliği gereklidir.