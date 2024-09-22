Karaciğeri 1 ayda yeniden doğmuş gibi yapıyor! Karaciğer yağlanmasına karşı 2 etkili silahşör

SQUAT

Squat gibi kuvvet antrenmanı içeren egzersizler karaciğeriniz için faydalıdır. Bu egzersizler genel kas kütlesini iyileştirir ve bu da vücudun yağ ve glikozu metabolize etme yeteneğini geliştirir. Böylece karaciğer yağ yükü altında kalmaz. Her gün bir set şınav ve squat yapmak, çekirdeğinizi ve alt vücudunuzu güçlendirirken aynı zamanda karaciğerinizin yağları daha verimli bir şekilde işleme yeteneğini de destekler. 10-15 tekrarla küçük başlayın ve kademeli olarak artırın.