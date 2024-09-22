Karaciğeri 1 ayda yeniden doğmuş gibi yapıyor! Karaciğer yağlanmasına karşı 2 etkili silahşör
Karaciğer yağlanması dünya genelinde çok sık görülüyor. Türkiye'de de karaciğer yağlanması olan kişi sayısında son yıllarda ciddi artış var. Sağlıksız beslenme ve hareket eksikliği karaciğer hastalıklarının tetikleyen olumsuz nedenler arasında. Karaciğer sağlığını korumak için günlük hayatınızda dikkat etmeniz gereken iki kural var.
Karaciğeriniz vücudunuzdaki en çok çalışan organlardan biridir. Kanınızı detoksifiye etmekten besinleri metabolize etmeye kadar pek çok görevi olan karaciğeri iyi korumak gerekiyor.