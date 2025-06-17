Karaciğeri bitiren 3 besin: Sağlıklı diye herkes tüketiyordu

SAĞLIKLI DİYE TÜKETİLEN MEYVE SULARI

Yüzde 100 doğal ibaresiyle sunulan meyve suları bile karaciğer için risk oluşturabiliyor. Lif içermeyen bu içecekler, tıpkı gazlı içecekler kadar yüksek oranda şeker barındırıyor. Uzmanlar, meyve suyundaki yoğun fruktozun karaciğerde hızla yağlanmaya neden olduğunu, özellikle prediyabetik ve kilolu bireyler için bu durumun tehlike arz ettiğini belirtiyor.



Bu nedenle meyve suyunun sulandırılarak ve sınırlı miktarda tüketilmesi; mümkünse meyvenin kendisinin tercih edilmesi öneriliyor.





