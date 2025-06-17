Karaciğeri bitiren 3 besin: Sağlıklı diye herkes tüketiyordu
Görünüşte masum olan birçok gıda, fark edilmeden karaciğeri tehdit ediyor. Son sağlık araştırmaları, fruktoz yüklü yiyecekler, rafine bitkisel yağlar ve meyve sularının, yüksek şeker ve sağlıksız yağ içerikleri nedeniyle karaciğer sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu ortaya koydu.
Vücudun detoksifikasyon, sindirim ve metabolizma süreçlerinden sorumlu olan karaciğer, hayati öneme sahip organların başında geliyor. Ancak uzmanlar, bu güçlü organın, özellikle son yıllarda artan beslenme alışkanlıkları nedeniyle giderek daha fazla zarar gördüğüne dikkat çekiyor.