Karaciğeri yenileyen 5 sağlıklı ipucu: Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?
Karaciğer yağlanması hem yaşlılarda hem de gençlerde sık görülen bir sağlık sorunu haline geldi. Genellikle sağlıklı yaşam tarzı karaciğer yağlanmasının en önemli nedenlerinden. Peki, karaciğer yağlanmasını önlemenin bir yolu var mı? İşte karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olan 5 sağlıklı ipucu.
Sağlıksız yaşam biçiminden kaynaklı olarak karaciğer hücrelerinde ekstra yağ birikmesi karaciğer yağlanması olarak bilinir. Karaciğer yağlanması genellikle ileri yaşlardaki kişilerle ilişkilendirilir.