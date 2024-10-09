Karaciğeri yenileyen 5 sağlıklı ipucu: Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve tam tahıllar gibi tam gıdaları vurgulayan dengeli bir diyet, yağlı karaciğeri tersine çevirmeye yardımcı olmak için çok önemlidir.

İşlenmiş gıdalar, tatlandırılmış içecekler ve trans ve doymuş yağ oranı yüksek gıdalar karaciğer yağının birikmesini artırabileceğinden kaçınılmalıdır.

Meyveler, yapraklı yeşillikler ve omega-3 yağ asitleri açısından güçlü yağlı balıklar gibi karaciğer için iyi olan yiyecekleri ekleyin.