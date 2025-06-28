Karaciğeri yeniliyor, toksinleri atıyor: Antioksidan deposu besin

Uzmanlar, sosyal medyada sıkça karşılaşılan "detoks suları" gibi pahalı ve geçici çözümler yerine, günlük beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Tam ve doğal gıdalarla beslenmek, karaciğerin 7/24 sürdürdüğü arındırma görevini desteklemek için en etkili yol.



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