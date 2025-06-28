Karaciğeri yeniliyor, toksinleri atıyor: Antioksidan deposu besin
Vücudun doğal detoks merkezi olan karaciğer, modern yaşamın getirdiği stres, yanlış beslenme ve çevresel toksinler nedeniyle giderek daha fazla yük altında kalıyor. Uzmanlar, karaciğerin işlevini sürdürebilmesi için işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve doğal besinlerle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.
Karaciğer, vücuttaki toksinleri filtrelemenin yanı sıra yağ metabolizmasını düzenler, hormonları dengeler ve sindirime yardımcı olur.