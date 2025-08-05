Karaciğerin bozulduğunu gösteren 7 işaret: Sessizce başlıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine göre, yaklaşık 35,5 milyon Amerikalı karaciğer hastalığıyla mücadele ediyor. Üstelik birçok kişi bu hastalıkların belirtilerini yaşlanma veya stres gibi farklı nedenlere bağlayarak göz ardı ediyor.



İşte hem kadınların hem de erkeklerin dikkat etmesi gereken, karaciğer hastalıklarının daha az bilinen 7 önemli belirtisi: