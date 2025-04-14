Karaciğeriniz alarmda mı? İşaretleri erken fark edin

KÖTÜ NEFES VÜCUT KOKUSU

Uzun süreli kötü nefes veya keskin vücut kokusu, hijyenden sonra bile karaciğerinizin etkili bir şekilde detoks yapamadığını gösterebilir. Karaciğeriniz toksinleri mümkün olan her şekilde gidermeye çalışmaktadır. Ek lif, su ve terleme işini kolaylaştıracaktır.



SARIMSI GÖZLER VE CİLT



Sarı renk (sarılık), karaciğerinizin bilirubini işlemekte zorluk çektiğini gösterir. Bu bir uyarı işaretidir. Bunu görmezden gelmeyin—tıbbi konsültasyonla acil yaşam tarzı değişikliği karaciğer iyileşmesine yardımcı olmak için önemlidir.

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