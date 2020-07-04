Karahindiba nedir? Karahindibanın faydaları nelerdir?

ntv.com.tr 04.07.2020 - 14:41
Karahindiba sarı çiçekli bir bitkidir. Latince adı Taraksakum officinale olan çiçek bu bitkinin en yaygın çeşididir ve dünyanın birçok yerinde yetişir.
Botanikçiler karahindibaları ot olarak sınıflandırırlar. İnsanlar karahindiba yapraklarını, gövdesini, çiçeğini ve bitkinin kökünü tıbbi amaçlar için kullanırlar.
Karahindiba Avrupa'ya özgü bir bitkidir ancak Kuzey Yarımküre'deki ılıman bölgelerde de bulunur. Bitkinin yaprakları, çiçekleri ve kökü geleneksel olarak Meksika ve diğer Kuzey Amerika tıbbında kullanılmıştır.
Günümüzde karahindibanın bir çeşit tonik olarak enfeksiyonlar ve çeşitli sindirim sistemi semptomları da dahil olmak üzere birçok durumda kullanımı teşvik edilir.
Gıda olarak, karahindiba yeşil salata olarak ve çorbalarda, şaraplarda ve çaylarda kullanılır. Kavrulmuş kök kahve yerine de kullanılır.
Karahindiba'nın sağlık üzerindeki etkileri hakkında çok az şey biliniyor. Bu bitki hakkında çok az bilimsel kanıt var.
Yapılan bazı çalışmalara göre karahindibanın muhtemel faydaları:
1.Antioksidan sağlaması:
Karahindiba, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan bir antioksidan olan beta-karoten içerir. Araştırmalar, beta-karoten gibi karotenoidlerin hücre hasarını azaltmada hayati bir rol oynadığını göstermektedir.
Karahindiba çiçeği de başka bir antioksidan türü olan polifenollerle doludur.
2.Kolestrolü düşürmesi:
Karahindiba, bir kişinin kolesterolünü düşürmeye yardımcı olabilecek biyoaktif bileşikler içerir.
2010 yılında yapılan bir çalışmada, tavşanlarda karahindiba tüketiminin etkileri incelendi. Çalışmanın sonuçlarına göre karahindiba kökü ve yaprağının yüksek kolesterol diyetinde hayvanlarda kolesterolün düşmesine yardımcı olabileceği bulundu.
Karahindiba kolesterolü düşürmede ne kadar etkili olabileceğini belirlemek için insanlar üzerinde test yapılması da gereklidir.
3.Kan şekerinin düzenlenmesi:
Karahindibaların kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilecek bileşikler içerdiğini gösteren bazı çalışmalar vardır.
2016 yılında, bazı araştırmacılar karahindibanın antihiperglisemik, antioksidatif ve antienflamatuar özelliklerinin tip 2 diyabetin tedavisine yardımcı olabileceğini önerdiler. Bununla birlikte, kesin iddialarda bulunmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
4.Kan basıncını düşürme:
Kan basıncını düşürmek için karahindiba kullanımını destekleyen çok az araştırma var.
Bununla birlikte, karahindiba iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyumun kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteren klinik kanıtlar vardır.
Örneğin, araştırmalar, potasyum takviyesi alan kişilerin, özellikle yüksek tansiyonları varsa, kan basıncında bir düşüş gördüklerini bulmuştur.
5.Kilo vermeye yardımcı olma:
Bazı araştırmacılar karahindibanın kilo vermede etkili olabildiğini söylüyor. Bu faydası bitkinin karbonhidrat metabolizmasını geliştirme ve yağ emilimini azaltma özellikliklerine dayanıyor.
Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, karahindibada bulunan kimyasal olan klorojenik asidin kilo alımını ve lipit tutulmasını azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu. Ancak, henüz bu iddiayı destekleyecek yeterli kanıtlar bulunmamaktadır.
6.Kanser riskini azaltması:
Bazı sınırlı ancak olumlu araştırmalar, karahindibanın belirli kanser türlerinin büyümesini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar karahindiba'nın test tüplerinde kanserin büyümesi üzerindeki etkisini inceledi. Bu çalışmalar, kolon kanseri, pankreas kanseri ve karaciğer kanseri büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olabileceğini gösterdi.
Bir test tüpündeki kanser büyümesini inceleyen bir çalışma, karahindiba ekstraktının karaciğer kanseri büyümesini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirledi.
Bununla birlikte, diğer potansiyel faydalarda olduğu gibi, karahindibaların kanser tedavisinin bir parçası olarak ne kadar etkili olabileceğini göstermek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
7.Bağışıklık sistemini güçlendirmesi:
Araştırmacılar, karahindibaların hem antiviral hem de antibakteriyel özellikler gösterdiğini bulmuşlardır. Örneğin, 2014 yılında yapılan bir çalışma, karahindibaların test tüplerinde hem insan hem de hayvan hücrelerinde hepatit B büyümesini sınırlandırmaya yardımcı olduğunu buldu.
Bununla birlikte, karahindibaların bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
8.Sindirime yardımcı olması:
Bazı insanlar karahindibayı kabızlık ve diğer sindirim sorunları için geleneksel bir ilaç olarak kullanır.
Hayvan sindirimine yönelik bir araştırma, karahindibada bulunan bazı kimyasalların sindirim sistemini geliştirmeye yardımcı olduğunu gösterdi.
Çalışma, kemirgenlerin ince bağırsaklarına geçen gıdalardaki direncin azaldığını gördü. Şimdi benzer sonuçları test etmek için insanlar üzerinde araştırmalara ihtiyaç var.