Karahindiba nedir? Karahindibanın faydaları nelerdir?

KARAHİNDİBA NEDİR?

Karahindiba sarı çiçekli bir bitkidir. Latince adı Taraksakum officinale olan çiçek bu bitkinin en yaygın çeşididir ve dünyanın birçok yerinde yetişir.

Botanikçiler karahindibaları ot olarak sınıflandırırlar. İnsanlar karahindiba yapraklarını, gövdesini, çiçeğini ve bitkinin kökünü tıbbi amaçlar için kullanırlar.

Karahindiba Avrupa'ya özgü bir bitkidir ancak Kuzey Yarımküre'deki ılıman bölgelerde de bulunur. Bitkinin yaprakları, çiçekleri ve kökü geleneksel olarak Meksika ve diğer Kuzey Amerika tıbbında kullanılmıştır.