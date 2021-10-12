Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı?

Örneğin gece boyunca vücudunuz açken, uyandığınızda sabah yediğiniz 2 dilim ekmeği vücudunuz verimli bir şekilde sindirebilecektir.

Fakat vücudunuz, akşam saatlerinde tükettiğiniz 2 dilim ekmeğe, gün içinde başka karbonhidratlar almış olmanızdan dolayı sindirim için daha az tolerans gösterecektir.

Başka bir ifade ile sindirmek için yeteri kadar çalışmayacaktır ve tam olarak sindirilemediğinden dolayı vücudumuzda yağ olarak depolanmaya başlayacaktır.

Vücudumuzdaki her besin tam olarak sindirilemediğinde vücudumuz kalan besinleri “fazlalık” olarak algılar ve yağ olarak depolar