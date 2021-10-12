Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı?

Gün içinde en sık tükettiğimiz besin öğelerinden olan ları ne zaman yemeliyiz, hangi saatler tüketimi için uygun, kilo almamak için nasıl bir yol izlenmeli? Akşam saatlerinde alımı yağlanmaya neden olur mu? Karbonhidratlar ile ilgili her şey bu galeride…

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 12:01

Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı? - 1

Sabah uyandığınızda da gece yattığınızda da tükettiğiniz ların kalorilerinde hiçbir fark olmuyor.

Burada asıl farkı yaratan nokta ları ne zaman ve ne şekilde yemeniz gerektiğini bilmeniz.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın

Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı? - 2

Sabah uyandığımızda geceden gelen açlıkla birlikte vücudumuz yaklaşık 10 saat aç kalıyor. (Bu süre ne kadar uyuduğunuza göre kişiden kişiye farklılık gösterir

Eğer uyanır uyanmaz yemek yemekte zorlanan bir insansanız bu süre daha da uzuyor.

Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı? - 3

Geceden gelen uzun süreli açlıktan sonra sabahları vücudumuz, ana yakıtı olan ları kullanmak için daha “hevesli” oluyor.

Ve tükettiğimiz her öğünü hemen kanımıza karışabilmesi için en çabuk şekilde  sindiriyor.

Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı? - 4
Kahvaltıda aldığımız lardan sonra öğle yemeğinde ve hatta ara öğünlerde de almış olabiliriz.
Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı? - 5

Böylelikle gece açlığından sonra uyanıp hem kahvaltıda, hem ara öğünde, hem  de öğle yemeğinde tükettiyseniz akşam yiyeceğiniz ları vücudunuz verimli olarak sindiremeyecektir.

Çünkü gece boyunca ana yakıtı olan tan uzak kalan vücudumuz sabahtan başlamak üzere gün içinde diğer öğünlerde de karbonhidratı yeterli düzeyde almış olacak.

Ve böylelikle yakıt depolarımız dolu olduğu için fazla olan ı daha az sindirmiş olacaktır.

Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı? - 6

Örneğin gece boyunca vücudunuz açken, uyandığınızda sabah yediğiniz 2 dilim ekmeği vücudunuz verimli bir şekilde sindirebilecektir.

Fakat vücudunuz, akşam saatlerinde tükettiğiniz 2 dilim ekmeğe, gün içinde başka lar almış olmanızdan dolayı sindirim için daha az tolerans gösterecektir.

Başka bir ifade ile sindirmek için yeteri kadar çalışmayacaktır ve tam olarak sindirilemediğinden dolayı vücudumuzda yağ olarak depolanmaya başlayacaktır.

Vücudumuzdaki her besin tam olarak sindirilemediğinde vücudumuz kalan besinleri “fazlalık” olarak algılar ve yağ olarak depolar

Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı? - 7

Bu nedenle akşam saatlerinde tüketmeden önce iki kere düşünmekte fayda var.

Fakat, ara öğünlerde veya öğlen yemeğinde tüketmediyseniz; bu hakkınızı akşamki öğününüz için kullanabilirsiniz.

Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı? - 8

Tüketeceğiniz ları kızartılmış olarak tüketmek yerine fırınlanmış olarak tüketmeniz de sindirimi açısından önemli fark oluşturacaktır.

Fırınlanmış pişirme yöntemi kilo vermenize de yardımcı olacaktır.

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