Kardiyolog açıkladı: Gençlerde kalp krizi neden arttı?
Ani kalp krizi vakaları gençler arasında arttı. Kardiyoloji uzmanları, dış görünüşte sağlıklı olmanın kalp sağlığı açısından yeterli olmadığını, genetik yatkınlık, iltihaplanma, aşırı diyetler, stres ve uyku bozukluklarının riskleri artırdığını söylüyor.
Son yıllarda, 30’lu yaşlarının ortalarında olup düzenli egzersiz yapan ve sağlıklı beslenen erkeklerde ani kalp krizlerinin arttığına dikkat çekiliyor.
Kardiyolog Dr. Dmitry Yaranov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında bu durumun “geleneksel sağlık algısının sorgulanması gerektiğini” söylüyor.
Yaranov’a göre, “temiz beslenme” ve “düzenli spor” tek başına kalp hastalıklarını önlemeye yetmeyebilir:
“Birçok hastam hiçbir belirti göstermeden, mükemmel formda olmalarına rağmen kalp kriziyle geliyor. Test sonuçları normal görünüyor, ancak damar içi plaklar ani tıkanmalara yol açabiliyor.”