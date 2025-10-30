Kardiyolog açıkladı: Gençlerde kalp krizi neden arttı?

AŞIRI DİYETLER TEHLİKELİ

Dr. Yaranov, özellikle yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı ya da yalnızca hayvansal gıdaya dayalı diyetlerin kalp-damar sistemini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.



Bu tür diyetlerin LDL (kötü kolesterol) düzeyini artırarak damar içi plak oluşumunu tetiklediğini, bunun da genç yaşta kalp krizine neden olabileceğini söylüyor.



Ayrıca, radikal beslenme biçimleri damar iç yüzeyini (endotel) zedeleyebiliyor. Bu durum, iltihaplanmayı artırarak pıhtılaşma ve damar sertliği riskini yükseltiyor.



Yaranov’a göre “formda bir vücut”, iltihapsız bir vücut anlamına gelmiyor. Yoğun egzersiz, stres ve yetersiz uyku da kronik inflamasyonu körükleyebiliyor.