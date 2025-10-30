Kardiyolog açıkladı: Gençlerde kalp krizi neden arttı?

Ani kalp krizi vakaları gençler arasında arttı. Kardiyoloji uzmanları, dış görünüşte sağlıklı olmanın kalp sağlığı açısından yeterli olmadığını, genetik yatkınlık, iltihaplanma, aşırı diyetler, stres ve uyku bozukluklarının riskleri artırdığını söylüyor.

Kardiyolog açıkladı: Gençlerde kalp krizi neden arttı? - 1

Son yıllarda, 30’lu yaşlarının ortalarında olup düzenli egzersiz yapan ve sağlıklı beslenen erkeklerde ani kalp krizlerinin arttığına dikkat çekiliyor.

Kardiyolog Dr. Dmitry Yaranov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında bu durumun “geleneksel sağlık algısının sorgulanması gerektiğini” söylüyor.

Yaranov’a göre, “temiz beslenme” ve “düzenli spor” tek başına kalp hastalıklarını önlemeye yetmeyebilir:

“Birçok hastam hiçbir belirti göstermeden, mükemmel formda olmalarına rağmen kalp kriziyle geliyor. Test sonuçları normal görünüyor, ancak damar içi plaklar ani tıkanmalara yol açabiliyor.”

Kardiyolog açıkladı: Gençlerde kalp krizi neden arttı? - 2

AŞIRI DİYETLER TEHLİKELİ

Dr. Yaranov, özellikle yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı ya da yalnızca hayvansal gıdaya dayalı diyetlerin kalp-damar sistemini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Bu tür diyetlerin LDL (kötü kolesterol) düzeyini artırarak damar içi plak oluşumunu tetiklediğini, bunun da genç yaşta kalp krizine neden olabileceğini söylüyor.

Ayrıca, radikal beslenme biçimleri damar iç yüzeyini (endotel) zedeleyebiliyor. Bu durum, iltihaplanmayı artırarak pıhtılaşma ve damar sertliği riskini yükseltiyor.

Yaranov’a göre “formda bir vücut”, iltihapsız bir vücut anlamına gelmiyor. Yoğun egzersiz, stres ve yetersiz uyku da kronik inflamasyonu körükleyebiliyor.

Kardiyolog açıkladı: Gençlerde kalp krizi neden arttı? - 3

GENETİK VE YAŞAM TARZI ETKİLERİ

Bazı vakalarda genetik etkenlerin de rol oynadığını belirten Yaranov, “Ailevi kolesterol yüksekliği” veya “yüksek kan şekeri” gibi durumların yıllarca fark edilmeden kalabileceğini ifade ediyor.

Uyku yoksunluğu, aşırı stres, enerji içecekleri veya yüksek kafein tüketimi de kalp ritmini ve damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.


Kardiyolog açıkladı: Gençlerde kalp krizi neden arttı? - 4

“ATLETİK GÖRÜNÜM SAĞLIK GÖSTERGESİ DEĞİL”

Yaranov, kaslı bir vücut ya da düşük yağ oranının kalp-damar sağlığı hakkında doğrudan fikir vermediğini vurguluyor:

“Bazı hastalarım maraton koşucusuydu ama gizli kolesterol plakları vardı. Dış görünüm yanıltıcı olabilir.”

Uzman, kalp sağlığı için ölçülülük, çeşitlilik ve dengeli beslenme ilkesini öneriyor.
Bitkisel gıdalar, lif ve antioksidan açısından zengin beslenmenin damar sağlığı açısından kritik olduğunu belirtiyor.


Kardiyolog açıkladı: Gençlerde kalp krizi neden arttı? - 5

GERÇEK SAĞLIK DENGELİ OLMAKTAN GEÇİYOR

Dr. Yaranov, aşırı diyetler yerine sürdürülebilir alışkanlıklar edinmenin uzun vadede en etkili koruma olduğunu söylüyor.
Bunun için şu önerilerde bulunuyor:

Tüm gıda gruplarını dışlayan moda diyetlerden kaçının.

Kolesterol kadar iltihap (CRP) ve kan şekeri düzeylerini de düzenli kontrol ettirin.

Yeterli uyku, dinlenme ve toparlanma sürelerine önem verin.

“Uzun ömürlülük, kısa vadeli değişikliklerle değil; denge, sabır ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarıyla mümkün.”

