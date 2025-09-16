Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor
İngiltere’de önde gelen bir kardiyolog, kalp hastalıklarının kritik aşamaya gelmeden önce kendini gösterebileceği dört erken uyarı işaretine dikkat çekti.
DailyMail'de yer alan habere göre; Londra’da görev yapan danışman Kardiyolog Dr. Oliver Guttman, The Independent’a yaptığı açıklamada, kalp sorunlarının genellikle filmlerde görülen dramatik göğüs ağrılarıyla değil, daha hafif ve yanıltıcı belirtilerle ortaya çıkabileceğini söyledi.