Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor

İngiltere’de önde gelen bir kardiyolog, kalp hastalıklarının kritik aşamaya gelmeden önce kendini gösterebileceği dört erken uyarı işaretine dikkat çekti.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Londra’da görev yapan danışman Kardiyolog Dr. Oliver Guttman, The Independent’a yaptığı açıklamada, kalp sorunlarının genellikle filmlerde görülen dramatik göğüs ağrılarıyla değil, daha hafif ve yanıltıcı belirtilerle ortaya çıkabileceğini söyledi.

SAĞLIK HABERLERİ

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor - 2

1. GÖĞÜS AĞRISI VE BASINÇ HİSS

Dr. Guttman’a göre kalp rahatsızlıklarının en yaygın belirtisi, göğüste baskı, sıkışma veya ağırlık hissi. Bu durum zaman zaman mide ekşimesi veya hazımsızlıkla karıştırılabiliyor. Ağrı yalnızca göğüste değil; kollara, boyuna, çeneye veya sırta da yayılabiliyor. Uzman, bunun anjina olabileceğini belirtiyor. Anjina doğrudan kalp krizi anlamına gelmese de tedavi edilmezse kalp krizi riskini artırıyor.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor - 3

2. NEFES DARLIĞI

Egzersiz sonrası hafif nefes darlığının normal olduğunu söyleyen Guttman, rutin aktivitelerde dahi nefes almakta zorlanmanın ciddi bir uyarı olabileceğini vurguladı.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor - 4

Merdiven çıkmak, çamaşır taşımak veya ayakkabı bağlamak gibi basit eylemler sırasında nefessiz kalınması, kalbin kanı yeterince pompalayamadığına işaret ediyor. Bu durum, kalp yetmezliğiyle bağlantılı olabiliyor.


Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor - 5

3. SÜREKLİ YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Uzman, kalp kaynaklı yorgunluğun günlük yorgunluktan farklı olduğunu belirterek, “Kalbe bağlı yorgunluk kalıcıdır, aşırıdır ve dinlenmekle geçmez” dedi. Basit ev işlerinden sonra bitkinlik, market alışverişinde zorlanma ya da konsantrasyon güçlüğü bu belirtiler arasında. Özellikle kadınlarda olağandışı yorgunluk, göğüs ağrısı gibi klasik semptomlar olmadan da görülebiliyor.


Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor - 6

4. KALP ÇARPINTISI

Göğüste çırpınma veya sıçrama hissi, istirahat halindeyken bile aniden hızlanan kalp atışları dikkatle izlenmesi gereken belirtiler arasında. Dr. Guttman, bunun aritmilerin işareti olabileceğini ve tedavi edilmediği takdirde felç veya kalp yetmezliği riskini artırabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, bu belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgularken, düzenli kontrollerin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalp sağlığını korumada kritik rol oynadığını belirtiyor.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor - 7


İngiltere’de son yıllarda kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde endişe verici bir artış yaşanıyor. Resmi verilere göre, 2019–2023 yılları arasında kalp kaynaklı ölümler yüzde 18 artarak 21 bin 975’e yükseldi. İngiliz Kalp Vakfı (BHF), 2020’den bu yana kalp yetmezliği teşhislerinde yüzde 21’lik bir artış olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, bu yükselişin pandemi, sağlık sistemindeki yük ve nüfusun yaşam tarzındaki olumsuz değişimlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER