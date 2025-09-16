Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi 4 erken uyarı işaretiyle geliyor

1. GÖĞÜS AĞRISI VE BASINÇ HİSS

Dr. Guttman’a göre kalp rahatsızlıklarının en yaygın belirtisi, göğüste baskı, sıkışma veya ağırlık hissi. Bu durum zaman zaman mide ekşimesi veya hazımsızlıkla karıştırılabiliyor. Ağrı yalnızca göğüste değil; kollara, boyuna, çeneye veya sırta da yayılabiliyor. Uzman, bunun anjina olabileceğini belirtiyor. Anjina doğrudan kalp krizi anlamına gelmese de tedavi edilmezse kalp krizi riskini artırıyor.