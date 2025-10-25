Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin en erken belirtisi

ABD’de görev yapan Kardiyolog Dr. Evan Levine, kalp krizine yol açabilen koroner arter hastalığının göz ardı edilmemesi gereken belirtilerini anlattı. Levine’e göre “kimse kalp krizinden ölmemeli”, çünkü hastalık erken fark edildiğinde yönetilebilir hale geliyor.



Göğüs basıncı: “Göğsün üzerinde oturan bir fil” hissi



Dr. Levine, koroner arter hastalığında görülen temel belirtinin göğüs basıncı olduğunu söylüyor. Bu durum, göğüs bölgesinde sıkışma, ağırlık veya baskı hissi olarak tanımlanıyor. Hastalar bu hissi çoğu zaman “göğsün üzerinde oturan bir fil” olarak tarif ediyor.



Levine, bu baskının yürürken, egzersiz yaparken ya da hatta dinlenme sırasında bile ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Basınç, kalp kasına giden kan akışının azalmasından kaynaklanıyor ve acil tıbbi müdahale gerektiriyor.



Uzman, ağrının sadece göğüsle sınırlı kalmayabileceğini, kollara, omuzlara veya çeneye de yayılabileceğini ifade ediyor.