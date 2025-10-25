Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin en erken belirtisi

Kalp hastalıkları dünya genelinde en yaygın ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Uzmanlar, erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleriyle bu hastalıkların büyük oranda önlenebileceğine dikkat çekiyor.

ABD’de görev yapan Kardiyolog Dr. Evan Levine, kalp krizine yol açabilen koroner arter hastalığının göz ardı edilmemesi gereken belirtilerini anlattı. Levine’e göre “kimse kalp krizinden ölmemeli”, çünkü hastalık erken fark edildiğinde yönetilebilir hale geliyor.

Göğüs basıncı: “Göğsün üzerinde oturan bir fil” hissi

Dr. Levine, koroner arter hastalığında görülen temel belirtinin göğüs basıncı olduğunu söylüyor. Bu durum, göğüs bölgesinde sıkışma, ağırlık veya baskı hissi olarak tanımlanıyor. Hastalar bu hissi çoğu zaman “göğsün üzerinde oturan bir fil” olarak tarif ediyor.

Levine, bu baskının yürürken, egzersiz yaparken ya da hatta dinlenme sırasında bile ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Basınç, kalp kasına giden kan akışının azalmasından kaynaklanıyor ve acil tıbbi müdahale gerektiriyor.

Uzman, ağrının sadece göğüsle sınırlı kalmayabileceğini, kollara, omuzlara veya çeneye de yayılabileceğini ifade ediyor.

NEFES DARLIĞI VE YORGUNLUK DA UYARI OLABİLİR

Koroner arter hastalığı bulunan kişilerde görülen bir diğer önemli belirti nefes darlığı. Daralmış damarlar, kalbe yeterince oksijen ulaşmasını engelliyor. Bu da özellikle fiziksel aktivite sırasında solunum güçlüğüne yol açıyor.

Dr. Levine, yüksek tansiyon veya diyabet hastalarında göğüs ağrısı olmasa bile nefes darlığının koroner arter hastalığı belirtisi olabileceğini söylüyor.

KADINLARDA BELİRTİLER FARKLI 

Uzmanlar, kalp hastalıklarının kadınlarda erkeklere göre daha atipik belirtilerle ortaya çıktığını vurguluyor.

Kadın hastalarda aşırı yorgunluk, mide bulantısı ve mide ekşimesi gibi semptomlar kalp rahatsızlığının erken uyarısı olabiliyor. Dr. Levine, bu belirtilerin sıklıkla sindirim problemleriyle karıştırıldığını, bu nedenle teşhisin geciktiğini belirtiyor.

Levine, özellikle sürekli mide ekşimesi yaşayan kadınların bu durumu hafife almaması gerektiğini vurguluyor:

“Bu tür belirtiler, başka risk faktörleriyle birlikte koroner arter hastalığına işaret edebilir.”

Dr. Levine’e göre, kalp hastalıkları genellikle belirgin bir uyarı vermeden ilerliyor ve ilk fark edildiğinde kalp krizi veya kalp yetmezliğiyle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle göğüs basıncı, nefes darlığı, olağandışı yorgunluk ya da mide rahatsızlıkları yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir doktora başvurması gerekiyor.

KALP HASTALIĞINI ÖNLEMENİN YOLLARI

Kalp hastalıklarının temelinde çoğu zaman yaşam tarzı faktörleri yatıyor. Dr. Levine, kalp sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor:

Sağlıklı beslenme: Meyve, sebze, tam tahıllar ve yağsız protein kaynakları içeren bir diyet, kolesterolü ve damar iltihabını azaltır. Akdeniz diyeti ve DASH diyeti, bu konuda en çok önerilen planlar arasında.

Düzenli egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta tempolu fiziksel aktivite, kalp gücünü artırır ve kiloyu kontrol altında tutar.

Sigaranın bırakılması: Tütün kullanımı damar yapısını bozarak plak oluşumunu hızlandırır. Pasif içicilik dahi kalp hastalığı riskini artırır.

Stres yönetimi ve uyku: Stres hormonlarını dengelemek kalp sağlığı için kritik önemdedir.

Rutin kontroller: Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düzenli takibi, risklerin erken fark edilmesini sağlar.


“KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK FARK YARATIR”

Dr. Levine, kalp sağlığına yönelik düzenli ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerinin uzun vadede ciddi farklar yarattığını söylüyor:

“Kimse kalp krizinden ölmemeli. Küçük ama düzenli adımlar, yaşam süresini uzatırken kalp hastalığı riskini büyük ölçüde azaltır.”

