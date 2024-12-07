Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni

Beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını doğrudan etkiliyor. Özellikle akşam tükettiğiniz besinlere ve beslenme düzeninize çok özen göstermeniz gerekiyor. Kardiyoloji profesörü kalp sağlığını korumak ve kalp krizi riskini azaltmak için akşamları tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 1

Doğru beslenme, kalp gibi ana vücut organlarını sağlıklı ve formda tutmada merkezi bir rol oynar. Tüm öğünler arasında akşam yemeği, sağlık üzerindeki etkisi ve ayrıca sağlığı doğrudan etkileyen uyku üzerindeki etkisi nedeniyle dikkatlice tartılır.

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Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 2

Kalp sağlığı ve akşam yemeği seçimleri yakından bağlantılıdır, çünkü akşam yemeği kardiyovasküler refahı önemli ölçüde etkiler.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 3

Omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar gibi kalp sağlığına yararlı besinler açısından zengin dengeli bir akşam yemeği, kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 4

Kardiyolog ve profesör Dr. Alan Rozanski, yakın zamanda akşam yemeğinde yemekten kaçındığı yiyecekleri paylaştı. Bu yiyeceklerin kalp krizine neden olabileceğini vurguladı.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 5

Rafine karbonhidratlar, şekerler ve aşırı işlenmiş proteinler açısından zengin yiyecekleri yememeniz konusunda uyardı.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 6

Ayrıca akşam yemeğinde işlenmiş et yememenizi öneriyor. Kardiyoloji Uzmanı "Bu ultra işlenmiş ürünler genellikle yüksek oranda sodyum, nitrat ve nitrit gibi koruyucu maddeler ve lezzeti artırmak ve raf ömrünü uzatmak için tasarlanmış diğer katkı maddeleri içerebilir.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 7

Tıbbi çalışmalar, yüksek oranda işlenmiş etlerin kalp hastalığı ve kolorektal kanser gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu tutarlı bir şekilde göstermiştir," dedi

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 8

74 yaşındaki kardiyolog, organik ve mevsimlik yiyecekler yemeyi öneriyor. "Sebzeler 'besin açısından yoğun'dur, yani düşük kalorili içeriğe sahipken lif, mineral, vitamin ve fitonutrientlerin temel bir kaynağını sağlarlar.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 9

Yüksek sebze alımı, kronik hastalık riskinin azalmasıyla, daha iyi sindirimle ve şekerli yiyeceklerin sağladığına kıyasla daha tutarlı bir enerji hissiyle ilişkilidir," diye öneriyor.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 10

KALP SAĞLIĞI İÇİN AKŞAMLARI NELER TÜKETİLEBİLİR?

Kas onarımına ve tokluğa yardımcı olmak için ızgara tavuk, balık veya mercimek ve tofu gibi bitki bazlı seçenekler gibi yağsız proteinler içeren dengeli bir öğüne odaklanın.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 11

Kan şekerini yükseltmeden sürekli enerji sağlayan kinoa, esmer pirinç veya tatlı patates gibi kompleks karbonhidratları ekleyin.

Ispanak, brokoli, havuç veya dolmalık biber gibi sebzeler besin açısından yoğun ve lif açısından zengindir, sindirimi ve kalp sağlığını destekler.

Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni - 12

Avokado, zeytinyağı veya kuruyemiş gibi sağlıklı yağlar, beyin ve kalp fonksiyonlarını desteklerken lezzeti artırabilir.

Yemekleri bitki çayları veya demlenmiş suyla eşleştirmek sindirimi daha da iyileştirebilir ve dinlendirici bir uyku sağlayabilir.

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