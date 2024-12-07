Kardiyoloji profesörü " akşamları sakın yemeyin" diyerek uyardı: Bu yiyecekler ani kalp krizi nedeni
Beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını doğrudan etkiliyor. Özellikle akşam tükettiğiniz besinlere ve beslenme düzeninize çok özen göstermeniz gerekiyor. Kardiyoloji profesörü kalp sağlığını korumak ve kalp krizi riskini azaltmak için akşamları tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı.
Doğru beslenme, kalp gibi ana vücut organlarını sağlıklı ve formda tutmada merkezi bir rol oynar. Tüm öğünler arasında akşam yemeği, sağlık üzerindeki etkisi ve ayrıca sağlığı doğrudan etkileyen uyku üzerindeki etkisi nedeniyle dikkatlice tartılır.