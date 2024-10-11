Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor

Kalp krizi dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Sağlıksız ve yetersiz beslenme kalp damar hastalıklarının riskini artıyor. Kardiyologlara göre bazı besinler kalp sağlığını kötü etkiliyor. Kalbi korumak ve kalp krizi riskini azaltmak için bu besinleri tüketmekten kaçının.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 1

Kalp krizi ve kalp hastalıkları dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olur.

Sağlıksız beslenme, stres, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, hareketsiz yaşam kalp hastalıkları riskini artıyor.

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Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 2

Özellikle sağlıksız beslenme kalbin en büyük düşmanlarından biri. Doktorlara göre, genellikle işlenmiş gıdaları yemeyi içeren batılı yaşam tarzı kalp hastalıkları riskini artıyor.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 3

Kordiyoloji uzmanları, kalp sağlığını korumak için bazı besinlerden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 4

Dr. Sharonne ve kardiyolog Dr .Andrew Freeman, kalp sağlıklarını korumak için sınırlamaya çalıştıkları en önemli yiyeceklerden bazılarını paylaştı. Bu yiyeceklerin bilinçsizce tüketimi riskli durumlara sebep olabiliyor.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 5

1- İŞLENMİŞ GIDALAR

Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş gıdalar vücudunuz için çok zararlı. Uzmanlar, sosis gibi işlenmiş etlerin yüksek kalori, doymuş yağ, tuz ve nitrat gibi katkı maddeleri içerdiğini açıklıyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün işlenmiş et yemenin kansere neden olduğunu belirlediğini açıklamıştı. Bu sebeple sağlığınızı korumak için bu besinlerden uzak durmanız gerekiyor.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 6

2- PUDİNG

Puding tadıyla ve lezzetiyle çok sık tüketilen tatlılardan biri. Ancak puding içerisinde yüksek miktarda şeker içeriyor.

Pudingi aşırı tüketmek kilo alımına sebep oluyor. Uzmanlar fazla kilolu olmanın kalp hastalığı, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları riskinizi artırdığını açıklıyor.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 7

3- ENERJİ İÇECEKLERİ

Enerji içecekleri de içerisinde yüksek oranda şeker içerir. Son derece sağlıksız olan enerji içecekleri yüksek tansiyon veya aritmi gibi sorunlara neden olabilir. Uzman, bunun kafeini atlamanız gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 8

4- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı pek çok alanda sıklıkla kullanılıyor. Ancak hindistan cevizi yağı riskli durumlar yaratabiliyor. Ateroskleroz olarak bilinen arterlerdeki kolesterol blokajlarını taklit etmek için fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda da kullanılır.

Hindistan cevizi yağı genellikle çok sağlıklı olarak biliniyor. Uzmanlar Hindistan cevizi yağının sadece bakım ve güzellik alanında kullanılmasını mutfaktan ve yemeklerden mutlaka uzak tutulmasını söylüyor.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 9

5- KAHVE KREMASI

Kahve hem kokusuyla hem de lezzetiyle severek tüketiliyor. Fakat kahvesini kremalı tüketmeyi sevenler için tehlike kapıda. Çünkü kremalı kahveler aşırı derecede şeker ve trans yağ içeriyor.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 10

6- PATATES KIZARTMASI

Patates kızartmasına genellikle kimse hayır diyemiyor. Lezzetli tadı sebebiyle kahvaltılarda, öğle ya da akşam yemeklerinde sıklıkla tüketilen patates kızartması, tüketmek ise tip 2 diyabete yakalanma riskini arttırıyor.

Patates kızartması aşırı yağlı olduğu için damarları tıkayabiliyor. Patates kızartması hipertansiyon hastası olmanıza da davetiye çıkarıyor.

Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor - 11

7- CİPS

Fazla tuz tüketmek yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörüdür. Cips içerisinde vücut için sağlıksız olan birçok şey bulundurur. Doktorlar, otomatlarda bulabileceğiniz tuzlu, çıtır çıtır işlenmiş karbonhidrat dolu küçük torbalardan uzak durmanızı tavsiye etti

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