Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor
Kalp krizi dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Sağlıksız ve yetersiz beslenme kalp damar hastalıklarının riskini artıyor. Kardiyologlara göre bazı besinler kalp sağlığını kötü etkiliyor. Kalbi korumak ve kalp krizi riskini azaltmak için bu besinleri tüketmekten kaçının.
Kalp krizi ve kalp hastalıkları dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olur.
Sağlıksız beslenme, stres, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, hareketsiz yaşam kalp hastalıkları riskini artıyor.