Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek: Kalp krizini tetikliyor, damarları tıkıyor

4- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı pek çok alanda sıklıkla kullanılıyor. Ancak hindistan cevizi yağı riskli durumlar yaratabiliyor. Ateroskleroz olarak bilinen arterlerdeki kolesterol blokajlarını taklit etmek için fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda da kullanılır.

Hindistan cevizi yağı genellikle çok sağlıklı olarak biliniyor. Uzmanlar Hindistan cevizi yağının sadece bakım ve güzellik alanında kullanılmasını mutfaktan ve yemeklerden mutlaka uzak tutulmasını söylüyor.