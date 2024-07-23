Karpuz kabuğunu sakın çöpe atmayın! Faydası kulaktan kulağa yayılıyor: Böyle tüketildiğinde böbrekleri temizliyor
Yaz mevsiminin gözde meyvelerinden karpuz, içerisinde bol su miktarıyla vücudun sıvı ihtiyacını karşılar. Karpuz, yeterli miktarda tüketildiğinde vücuda pek çok fayda sağlıyor. Karpuzun kendisi gibi kabuğunun da faydaları saymakla bitmiyor.
Karpuz, Citrullus lanatus adlı bitkinin meyvesidir ve genellikle yaz meyvesi olarak bilinir. Karpuz, kabuğu yeşil renkte ve içi kırmızı veya sarı renkte olabilen büyük bir meyvedir. Ancak bazı türleri beyaz veya yeşil renkte içe sahiptir. Karpuz meyvesi genellikle su içeriği yüksek olup tatlı bir lezzete sahiptir.