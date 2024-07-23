Karpuz kabuğunu sakın çöpe atmayın! Faydası kulaktan kulağa yayılıyor: Böyle tüketildiğinde böbrekleri temizliyor

Karpuz kabuğunun bu faydalarından yararlanmak için, organik karpuzların kabuklarını iyice yıkadıktan sonra çiğ olarak veya rendeleyip salatalara, smoothielere ekleyerek tüketebilirsiniz.



Karpuz kabuğunu tüketmek için pek çok alternatif yöntem bulunur. Karpuz kabuğunun faydalarından yararlanmak için rendeleyerek, dilimleyerej ya da çay olarak tüketebilirsiniz.



İşte bunun için birkaç ipucu...