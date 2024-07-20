Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte aşırı sıcaklarında etkisiyle beslenme düzeninde değişiklikler gözleniyor. Özellikle yaz aylarında karpuz sık sık tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Karpuz ve peynir ikilisi hem hafif hem de lezzetli olması sebebiyle sofralardan eksik olmuyor. Ancak karpuz ve peyniri birlikte tüketmek vücut için zararlı olabiliyor.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 1

Karpuz, genellikle hafif ve su oranı yüksek bir meyvedir. Diğer yandan peynir, protein ve yağ içeriği yüksek bir besindir.

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Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 2

Bu iki yiyeceği birlikte tükettiğinizde, bazı insanlar sindirim sorunları yaşayabilirler.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 3

Özellikle mide rahatsızlığı olan veya hassas sindirimi olan kişilerde bu durum daha belirgin olabilir.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 4

Artan aşırı sıcaklıklar, yaz mevsiminde beslene alışkanlıklarını da etkiliyor.

Yaz mevsiminde sağlıklı beslenme için uyarılarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sağlıklı olduğuna inanılan birçok besinin zararlarının olabileceğini ifade etti.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 5

Porsiyon büyüklüğüne dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sarıkaya, birlikte tüketilen karpuz ve peynirin yüksek protein ve şeker sebebiyle vücuda zarar verebileceğine dikkat çekti.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 6

Yaz mevsiminde tok tutan besinlerin tercih edilmesini öneren Sarıkaya, meyve tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 7

“KARPUZU PEYNİR İKİLİSİNDE OLDUKÇA DİKKAT ETMEK GEREKİR ”

Karpuz-peynir ikilisinin, fazla tüketildiğinde sebep olabileceği sağlık sorunlarını aktaran Dr. Sarıkaya, “Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz ve peynir ikilisine oldukça dikkat edilmesi gerekir.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 8

Uzun süreli tokluk sağlamayan karpuzun yanında iyi bir protein kaynağı olan peynir tüketmeniz kan şekerini dengeleyerek doygunluk, dolayısıyla porsiyon kontrolü sağladığı için aynı zamanda da faydalıdır.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 9

Karpuz, şeker oranı yüksek olduğundan insülin salgısını artırıp göbek çevresi yağlanmasına sebep olur. Peynirin fazla tüketilmesi de vücuda gereğinden fazla yağ ve tuz alınması yani kilo anlamına gelebilir.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 10

Bu nedenle karpuz-peynir ikilisinde porsiyon miktarı göz önünde tutulmalı. Bunlar dikkate alınmadığında ise çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşılabiliyor” dedi.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 11

"YAZ MEYVELERİNE DİKKAT"

Meyve tüketimi ile ilgili tavsiyelerde bulanan, Sarıkaya, “Yaz meyveleri, iyi birer vitamin, mineral ve enerji kaynağıdır. Büyüme ve gelişmeye yardım eder, hücre yenilenmesini ve doku onarımını sağlar. Meyveler yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynamaktadır.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 12

Özellikle yaz mevsiminde kilo vermek için doğru bilinen yanlışlardan birisi de tüm gün yemek yemek yerine meyve yiyerek daha az kalori almaya çalışmaktır. Oysa ki gün boyu tüketilen meyve de günlük almamız gereken kaloriyi karşılamaya yetebilir.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 13

Tek başına basit karbonhidrat alımı vücutta hızlıca harcanmaktansa depolanmayı tercih ederek özellikle adipoz doku üretimine sebep olur. Yani bel çevresi başta olmak üzere yağlanma artabilir. Yani kilo verme isteği hüsrana dönüşerek kişi kilo veriyor gibi tartı ibresinin düştüğünü görse de yağlanması değişmez. Meyvenin çok çabuk acıktırdığı da unutulmamalı. Meyveler içeriğindeki karbonhidratın türü basit olması sebebi ile daha bilinçli tüketilmelidir” diye konuştu.

Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor - 14

Yoğurt tüketiminin önemine değinen Dr. Sarıkaya, “Yoğurt tek başına bile bir ana öğün olabilir. Hafif, soğuk, ferah, tok tutan, kan şekerini düzenleyen bir kimyaya sahiptir. Yoğurt ya da yoğurtlu yiyecekler olmadan sofraya oturmama alışkanlığı edinin. Mümkünse önce 1 kase yoğurt tükettikten sonra ana yemeğe geçin” diye konuştu.

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