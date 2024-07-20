Karpuz ve peyniri birlikte tüketmeyin! Bu zararını kimse bilmiyor
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte aşırı sıcaklarında etkisiyle beslenme düzeninde değişiklikler gözleniyor. Özellikle yaz aylarında karpuz sık sık tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Karpuz ve peynir ikilisi hem hafif hem de lezzetli olması sebebiyle sofralardan eksik olmuyor. Ancak karpuz ve peyniri birlikte tüketmek vücut için zararlı olabiliyor.
Karpuz, genellikle hafif ve su oranı yüksek bir meyvedir. Diğer yandan peynir, protein ve yağ içeriği yüksek bir besindir.