Karpuz yemek faydalı mı? Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi
Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz, sadece serinletici bir tatlı değil; aynı zamanda sağlık açısından sayısız fayda sunan bir meyve. Canlı kırmızı rengi, tatlı aroması ve yüksek su içeriğiyle yüzyıllardır sofraların gözdesi olan karpuz, modern araştırmalarla sağlığa katkılarıyla da öne çıkıyor.
Karpuz, özellikle likopen adı verilen güçlü bir antioksidan içeriyor. Yayınlanan bir çalışmaya göre likopen, prostat kanseri hücrelerinin çoğalmasını durdurabiliyor, hücre döngüsünü etkileyebiliyor ve programlanmış hücre ölümünü teşvik edebiliyor. Ancak uzmanlar, karpuzun tek başına tedavi yöntemi olmadığını, bunun yerine dengeli bir beslenme programının parçası olarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.