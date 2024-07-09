Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor
Kars'ın Kağızman ilçesinde hasadı tamamlanan kayısıda, yağışlar sayesinde yüksek verim alındı. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere ihraç edilen kayısı, sağlığı da çok faydalı. Özellikle sindirim sistemini düzenleyen ve bağırsakları çalıştıran kayısı, güçlü bir antioksidan olarak da biliniyor.
Kağızman'da 1180 üretici, 13 bin dekardaki 240 bin ağaçta kayısı üretiyor.
Mevsimlik işçilerin özenle toplayıp hasadı tamamladığı sofralık kayısıdaki verim, üreticinin yüzünü güldürdü.