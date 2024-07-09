Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde hasadı tamamlanan kayısıda, yağışlar sayesinde yüksek verim alındı. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere ihraç edilen kayısı, sağlığı da çok faydalı. Özellikle sindirim sistemini düzenleyen ve bağırsakları çalıştıran kayısı, güçlü bir antioksidan olarak da biliniyor.

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 1

Kağızman'da 1180 üretici, 13 bin dekardaki 240 bin ağaçta kayısı üretiyor.

Mevsimlik işçilerin özenle toplayıp hasadı tamamladığı sofralık kayısıdaki verim, üreticinin yüzünü güldürdü.

SAĞLIK HABERLERİ

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 2

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, AA muhabirine, Kağızman'da 1300 rakımda Aras Vadisi üzerinde kayısı üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede yetiştirilen kayısının genellikle sofralık olduğunu ifade eden Daştan, şöyle konuştu:

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 3

"Üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 5'i yurt dışı pazarlarında değerlendirilmekte, kalan da genelde yurt içi pazarlarında sofralık olarak değerlendiriliyor. Kağızman kayısısı depolama süresinin daha uzun ömürlü olması ve aroması itibarıyla da diğer kayısılara göre farklılık arz ediyor.

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 4

Ürettiğimiz kayısı hakikaten değerli bir kayısı ancak ilçemizde soğuk hava deposunun olmaması da üreticiyi mağdur ediyor. Alacağımız desteklerle Kağızman'da yapacağımız soğuk hava deposu hem kayısının ömrünü uzatması ve bu noktada yurt dışına da ihracatı daha kolaylaşacaktır."

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 5

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da Kağızman'da bu yıl kayısı hasadının erken başladığını anlattı.

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 6

Geçen yıla göre üretimde yüzde 100 artış beklediklerini dile getiren Günday, "Üreticilerimiz kayısı bolluğundan dolayı ürünlerini istediği fiyata veremedi. İlçemizde yetişen kayısımız ihracata giden bir kayısıdır, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere gitmektedir. Bu yıl kayısı üretimi fazla, kayısı bahçeleri fazla." diye konuştu.

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 7

İlçedeki bahçelerde 3 çeşit kayısı yetiştirildiğini söyleyen Günday, "Abrigoz dediğimiz kayısımız var iri oluyor, güz kayısımız var, bir de şekerpare dediğimiz kayısımız var. Abrigoz dediğimiz kayısımız ihracata gidiyor, kayısımız sofralıktır, tadı çok güzeldir. Önceki yıllara göre kayısı üretimimiz artıyor, bahçelerimiz de artıyor. Kayısılar toplandığı gün ihracat tırlarına teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 8

Kayısıyı ihraç eden üretici Engin Toper ise mevsimlik işçilerle kayısıları hasat ettiklerini ve bu yıl üretimin yüzlerini güldürdüğünü kaydetti.

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 9

Kayısının vücuda birçok faydası vardır.

İşte bazıları:

YÜKSEK LİF VE DOĞAL ANTİOKSİDAN

Kayısı lif açısından zengindir. Lif sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve genel bağırsak sağlığını destekler.

Kayısı, beta-karoten açısından zengin bir kaynaktır. Vücutta A vitamini üretiminde rol oynar, göz sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kayısılar, antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirebilir.

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 10

Potasyum, kas fonksiyonları ve sinir iletimi için önemlidir. Kayısılar doğal bir potasyum kaynağıdır ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Kayısılar, C vitamini bakımından da zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını korur ve vücudun demir emilimini artırabilir.

Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 11


Kayısılar, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller kemik sağlığı için önemlidir ve kemik yoğunluğunu artırabilir.

Düşük kalorili olmaları ve lif içermeleri sayesinde kayısılar, tokluk hissi verirken sağlıklı kilo yönetimine de yardımcı olabilir.

Ancak, herhangi bir besinin fazlası zararlı olabilir. Kayısı tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir, özellikle şeker hastalığı veya meyve alerjisi gibi sağlık sorunları varsa dikkatli olunmalıdır.

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