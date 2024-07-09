Kars'tan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a gönderiliyor! Kabızlığı bitiren meyve, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor



Kayısılar, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller kemik sağlığı için önemlidir ve kemik yoğunluğunu artırabilir.



Düşük kalorili olmaları ve lif içermeleri sayesinde kayısılar, tokluk hissi verirken sağlıklı kilo yönetimine de yardımcı olabilir.



Ancak, herhangi bir besinin fazlası zararlı olabilir. Kayısı tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir, özellikle şeker hastalığı veya meyve alerjisi gibi sağlık sorunları varsa dikkatli olunmalıdır.