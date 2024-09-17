Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi

Diyabet hastalığının genellikle genetik veya yaşam tarzıyla ilgili olduğu söyleniyor. Ancak özellikle çocuklarda diyabet riskini artıran bazı durumlar var. Sağlıklı diye tüketilen bazı birçok besin diyabet riskini artırabiliyor.

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 1

Birçok kişi diyabetin genetik veya yaşam tarzı açısından olduğunu düşünür. Ancak, çocuklarda tip 1 diyabet için potansiyel risk faktörleri olarak yaygın yiyeceklere işaret eden çalışmalar yapılmıştır.

SAĞLIK HABERLERİ

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 2

Büyüme çağındaki çocuklar sağlıklı bir diyete ihtiyaç duysa da, belirli yiyeceklerin bu iltihaplı hastalığın başlangıcında nasıl bir rol oynayabileceğini anlamak önemlidir.

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 3

Avantajlarına rağmen çocuklarda tip 1 diyabet riskinin artmasıyla bağlantılı olan bazı besin açısından yoğun yiyecekler şunlardır.

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 4

YULAF VE ÇAVDAR

Tam tahıllar, yüksek lif içeriği ve kan şekerini kontrol etme kapasitesi nedeniyle genellikle sağlıklı bir seçim olarak kabul edilir. Ancak, Avrupa Diyabet Çalışmaları Derneği'nde (EASD) sunulan yeni bir araştırmaya göre, yulaf ve çavdar açısından zengin bir diyet, hastalığa genetik olarak yatkın olan çocuklarda tip 1 diyabet riskini artırabilir.

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 5

Finlandiya'da yapılan bir çalışmada diyabet için genetik yatkınlığı olan 5.600'den fazla çocuk takip edildi. Bulgulara göre, daha fazla çavdar ve yulaf yiyen kişilerde adacık otoimmünitesi görülme olasılığı daha yüksekti. Bu, tip 1 diyabet için bir risk faktörüdür.

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 6

BUĞDAY BAZLI ÜRÜNLER

Birçok çocuğun diyetindeki bir diğer bileşen de makarnadan ekmeğe kadar her şeyde bulunabilen buğdaydır. Buğday bazlı ürünler lif ve protein gibi besin maddeleri açısından zengindir, ancak aynı zamanda tip 1 diyabet riskini de artırırlar. Daha önce alıntılanan aynı Finlandiya çalışmasına göre, genetik olarak diyabete yatkınlığı olan çocukların buğday tüketmeleri durumunda hastalığa yakalanma olasılıkları daha yüksekti.

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 7

Altta yatan mekanizmaları tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, buğday ürünleri adacık otoimmünitesine yol açabilecek bir bağışıklık tepkisini tetikleme potansiyeline sahiptir.

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 8

MUZ

Çoğu insan meyvelerin sağlıklı olduğuna inansa da, tüm meyveler eşit yaratılmamıştır. Muz, diyabet riskinin artmasıyla ilişkilendirilirken, yaban mersini ve çilek gibi meyvelerin riski düşürdüğü bulunmuştur. Bu keşif, meyvelerin daha fazla şeker içeriği ve pestisit maruziyetiyle açıklanabilir.

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 9

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ

Yoğurt ve kefir gibi fermente edilmiş süt ürünleri, genellikle bağırsak sağlığını ve bağışıklığı artıran probiyotik özelliklere sahip olarak reklamı yapılır. Finlandiya araştırmasına göre, daha fazla fermente süt ürünü tüketen çocukların tip 1 diyabet geliştirme olasılığı daha yüksekti.

Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi - 10

Bu, fermente süt ürünlerinde bulunan belirli proteinlerin veya bakteri suşlarının bağışıklık fonksiyonunu etkileme ve otoimmüniteyi tetikleme potansiyeli olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

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