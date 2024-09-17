Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi
Diyabet hastalığının genellikle genetik veya yaşam tarzıyla ilgili olduğu söyleniyor. Ancak özellikle çocuklarda diyabet riskini artıran bazı durumlar var. Sağlıklı diye tüketilen bazı birçok besin diyabet riskini artırabiliyor.
Birçok kişi diyabetin genetik veya yaşam tarzı açısından olduğunu düşünür. Ancak, çocuklarda tip 1 diyabet için potansiyel risk faktörleri olarak yaygın yiyeceklere işaret eden çalışmalar yapılmıştır.