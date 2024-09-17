Kaşık kaşık yiyoruz ama şeker hastalığını tetikliyor! Diyabet riskini artıran besinlerin listesi

BUĞDAY BAZLI ÜRÜNLER

Birçok çocuğun diyetindeki bir diğer bileşen de makarnadan ekmeğe kadar her şeyde bulunabilen buğdaydır. Buğday bazlı ürünler lif ve protein gibi besin maddeleri açısından zengindir, ancak aynı zamanda tip 1 diyabet riskini de artırırlar. Daha önce alıntılanan aynı Finlandiya çalışmasına göre, genetik olarak diyabete yatkınlığı olan çocukların buğday tüketmeleri durumunda hastalığa yakalanma olasılıkları daha yüksekti.