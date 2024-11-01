Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor
Singapurlu aile hekimi Dr. Samuel Choudhury'ye göre , dolapta bir süredir saklanan patatesler, potansiyel olarak ölümcül bir toksin barındırıyor olabilir. Filizlenmiş ve yeşeren patateslerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Choudhury, patates üzerindeki yeşil lekelerin, ağrılı sindirim semptomlarının yanı sıra halüsinasyonlara, felce ve hatta ciddi vakalarda ölüme neden olabileceğine dikkat çekti.
Bir doktora göre, patateslerin ölümcül olabileceğini ya da en azından sizi hasta edebileceğini gösteren iki çok yaygın işaret var. Singapurlu bir aile hekimi olan Dr. Samuel Choudhury, 216 bin Instagram takipçisine filizlenmiş ve yeşile dönmüş patateslerden uzak durmaları gerektiğini söyledi.