Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor

Singapurlu aile hekimi Dr. Samuel Choudhury'ye göre , dolapta bir süredir saklanan patatesler, potansiyel olarak ölümcül bir toksin barındırıyor olabilir. Filizlenmiş ve yeşeren patateslerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Choudhury, patates üzerindeki yeşil lekelerin, ağrılı sindirim semptomlarının yanı sıra halüsinasyonlara, felce ve hatta ciddi vakalarda ölüme neden olabileceğine dikkat çekti.

Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor - 1

Bir doktora göre, patateslerin ölümcül olabileceğini ya da en azından sizi hasta edebileceğini gösteren iki çok yaygın işaret var. Singapurlu bir aile hekimi olan Dr. Samuel Choudhury, 216 bin Instagram takipçisine filizlenmiş ve yeşile dönmüş patateslerden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

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Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor - 2

YEŞİL LEKELER NEYE İŞARET EDİYOR?

Patates üzerindeki yeşil lekelerin, ağrılı sindirim semptomlarının yanı sıra halüsinasyonlara, felce ve hatta ciddi vakalarda ölüme neden olabilen solanin toksininin varlığına işaret ettiği iyi bilinmektedir .


Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor - 3

Ancak Dr. Choudhry, zehrin bir veya iki hafta boyunca ışık ve nemli ortama maruz kalan patateslerin üzerinde oluşan filizlerde de bulunabileceğini söylüyor.

Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor - 4

PATATES PÜRESİNDEN ZEHİRLENDİ

Dr. Choudhury, sosyal medyada paylaştığı videoda, Colorado'dan Maria Harless adlı genç bir kadının "birdenbire patates püresi yeme isteği" ile ilgili uyarıcı hikayesini anlattı.

Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor - 5

SOLANİN ZEHİRLENMESİ ÖRNEĞİ

Maria'nın durumu bunları yedikten  sonra "kötüleşti"' ve gecenin bir yarısı kusarak uyandı aynı zamanda şiddetli bir baş ağrısı çekti.

Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor - 6

Dr. Choudhury, acil servise vardığında doktorların bunun filizlenen bir patatesten kaynaklandığını fark ettiğini söyledi. Maria "solanin zehirlenmesi yaşamıştı- patateslerden gelen bir nörotoksin- ancak normal patateslerden değil.

Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor - 7

Olayı değerlendiren Choudhury, "filizlenme, yeşil renk ve acı tat, toksinin varlığının bir işareti olabilir. Patatesler karanlıkta saklanmazsa yeşile döner ve filizlenmeye başlar" ifadelerini kullandı.

Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor - 8

SOLANİN NE ZAMAN ZEHİRLİ OLUR?

Solaninin ne kadar zehirli olduğuna dair tahminler değişiklik gösterse de Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre, vücut ağırlığının kilogramı başına 1 mg veya daha fazla solaninin zehirli bir doz olduğu düşünülmektedir .

Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor - 9

ÇÖZÜM NEDİR?

Patates sertse ve filizler küçükse, onları çıkarmak toksinin atılmasına yardımcı olabilir.

Benzer şekilde, patatesleri soymak da solanin seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir; çünkü bileşik kabuğun hemen altında en yoğun haldedir.

Patateslerinizi taze tutmak için buzdolabından biraz daha sıcak bir dolapta saklamanız en iyisidir.

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