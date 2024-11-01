Katil patatesler! Singapurlu doktor uyardı: Halüsinasyonlara ve felce neden olabiliyor

Bir doktora göre, patateslerin ölümcül olabileceğini ya da en azından sizi hasta edebileceğini gösteren iki çok yaygın işaret var. Singapurlu bir aile hekimi olan Dr. Samuel Choudhury, 216 bin Instagram takipçisine filizlenmiş ve yeşile dönmüş patateslerden uzak durmaları gerektiğini söyledi.