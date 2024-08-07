Kavunun bu faydasını duyan inanamıyor! Doğrudan retinayı güçlendiriyor

Samsun'a özgü baldan tatlı Süheyla kavununda hasat sürüyor. Yaz mevsiminin gözdesi olan kavun, sağlığa da çok faydalı. Kararında tüketilen kavun vücudun su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra sindirim, göz sağlığı ve cilt sağlığına da iyi geliyor.

Kavunun bu faydasını duyan inanamıyor! Doğrudan retinayı güçlendiriyor - 1

Samsun'a has Süheyla kavunu Bafra ve Çarşamba Ovalarında yetiştiriliyor. Kendine has aroması ve diğer kavun çeşitlerinden ayrılan yapısıyla damaklara hitap eden Süheyla kavununda bereketli bir sezon yaşanıyor. Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi'nde Süheyla kavun hasadı yapan üretici Eyüp Tunç, verimin yüksek olduğunu söyledi.

SAĞLIK HABERLERİ

Kavunun bu faydasını duyan inanamıyor! Doğrudan retinayı güçlendiriyor - 2

Üretici Eyüp Tunç, “7-8 yıldır kavun üretimi yapıyorum. Kavun veriminden memnunuz ama fiyatlar bu sene pek memnun etmedi. Sezon başında 30-40 TL ile başladı. Şu an 3 TL'ye kadar düştü. 10 TL'den aşağı düştüğü zaman Süheyla kavunu para kazanmaz. Bu sene fiyatlar biraz düşük” dedi.

Kavunun bu faydasını duyan inanamıyor! Doğrudan retinayı güçlendiriyor - 3

Tunç, “Geçen seneye göre verim daha güzel ama fiyat güzel olmadığı için verimin yüksek olması bir şey ifade etmiyor. Kavun hasadı kolay. Sistemli çalışıyoruz. Kavun üretimi yaygınlaşmalı ama maliyetler arttığı için herkesin gücü yetmeyebilir. 30 dönüm kavunum var. Hasadı bitmek üzere. Ortalama 110 ton civarında hasat elde ederiz" diye konuştu.

Kavunun bu faydasını duyan inanamıyor! Doğrudan retinayı güçlendiriyor - 4

Süheyla kavunu ile diğer cins kavun arasındaki farkı anlatan çiftçi Tunç, “Süheyla kavununun aroması farklı. Diğer kavunlara göre tadında büyük fark var. Süheyla kavunu daha tatlıdır. Görsel açıdan diğer cins kavunlar güzel görünse de aroma olarak Süheyla kavununun yerine geçecek olan bir kavun yok. Süheyla kavunu olduğu zaman galya tipi kavunlar pek satılmıyor” diye konuştu.

Kavunun bu faydasını duyan inanamıyor! Doğrudan retinayı güçlendiriyor - 5

KAVUNUN VÜCUDA FAYDALARI

Yaz aylarının besleyici ve lezzetli meyvelerinden biri olan kavunun faydaları da saymakla bitmiyor. Kavun yüzde 90 su içeriğiyle susuzluğu gidermeye yardımcı oluyor.

A vitamini, C vitamini ve potasyum açısından zengin olan kavun göz sağlığına da iyi geliyor. vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve potasyum kalp sağlığına destek sağlar. Kavun, az miktarda da olsa vitamin A içerir. Vitamin A, retina sağlığı için önemlidir ve gece görüşünü destekler.

Kavunun bu faydasını duyan inanamıyor! Doğrudan retinayı güçlendiriyor - 6

Sindirim sistemini destekleyen kavun bağırsak hareketlerini de düzenliyor. Kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor.

Kavun içindeki yüksek C vitamini sayesinde cildin nemini korumasına yardımcı oluyor ve yaşlanma belirtilerini de azaltıyor. Potasyum açısından zengin olan kavun, vücuttaki tuz dengesini sağlamaya yardımcı olabilir ve hipertansiyon riskini azaltabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER