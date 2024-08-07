Kavunun bu faydasını duyan inanamıyor! Doğrudan retinayı güçlendiriyor

Süheyla kavunu ile diğer cins kavun arasındaki farkı anlatan çiftçi Tunç, “Süheyla kavununun aroması farklı. Diğer kavunlara göre tadında büyük fark var. Süheyla kavunu daha tatlıdır. Görsel açıdan diğer cins kavunlar güzel görünse de aroma olarak Süheyla kavununun yerine geçecek olan bir kavun yok. Süheyla kavunu olduğu zaman galya tipi kavunlar pek satılmıyor” diye konuştu.