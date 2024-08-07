Kavunun bu faydasını duyan inanamıyor! Doğrudan retinayı güçlendiriyor
Samsun'a özgü baldan tatlı Süheyla kavununda hasat sürüyor. Yaz mevsiminin gözdesi olan kavun, sağlığa da çok faydalı. Kararında tüketilen kavun vücudun su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra sindirim, göz sağlığı ve cilt sağlığına da iyi geliyor.
Samsun'a has Süheyla kavunu Bafra ve Çarşamba Ovalarında yetiştiriliyor. Kendine has aroması ve diğer kavun çeşitlerinden ayrılan yapısıyla damaklara hitap eden Süheyla kavununda bereketli bir sezon yaşanıyor. Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi'nde Süheyla kavun hasadı yapan üretici Eyüp Tunç, verimin yüksek olduğunu söyledi.