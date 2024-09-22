Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor

Vücuttaki kalsiyum eksikliği kemik sağlığını doğrudan etkiliyor. Kalsiyum açısından zengin olan besinlerin yetersiz tüketilmesi bu eksikliğin en önemli nedenlerinden biri. Vücuda kalsiyum yüklemek ve zamanla oluşan kemik erimesini önlemek için bazı besinlerin tüketimini artırmanız gerekir.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 1

Kalsiyum vücutta önemli görevleri olan bir mineraldir. Kemiklerin ve dişlerin yapısında kritik bir rol oynayan kalsiyum yeterli miktarda alınmadığında kemik hastalıklarının riski artar.

SAĞLIK HABERLERİ

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 2

Kas kasılmalarını önlemek, sinir sisteminin sağlıklı çalışması ve kan dolaşımının düzenli olması için vücudunuz kaliyuma ihtiyaç duyar. Vücuttaki kalsiyum eksikliğini önlemek için sağlıklı ve dengeli bir beslenme programına ihtiyacınız var.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 3

Kalsiyum zengini besinleri tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olan kaliyumu yükleyebilmeniz mümkün.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 4

Her kişinin kendine has ihtiyaçları olsa da uzmanlar 19 ila 50 yaş arasındaki bireylerin günlük ortalama 1000 mg kalsiyum alması gerektiğini söylemektedir. Gelişme çağında olan gençlerde kemiklerin büyümesi için çok daha yüksek miktarlarda kalsiyum gerektiği gibi ilerleyen yaşlarda da kemik sağlığını korumak adına daha yüksek miktarlar gereklidir.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 5

Çocuklarda önerilen miktar günlük ortalama 1300 mg iken 50 yaş üzerinde ise bu miktar 1200 mg'dır. İki yaş grubunda da yeterli kalsiyum tüketimi farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmaması için büyük önem taşır.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 6

KALSİYUM ZENGİNİ BAZI BESİNLER

YOĞURT

Bir kase yoğurt tüketerek yaklaşık 700 mg'a kadar kalsiyum alabilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı bir prebiyotik, vitamin ve mineral içeriğiyle etkili bir protein deposu.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 7

BROKOLİ

Kemiklerinizi güçlendirmek için tüketebileceğiniz sebzelerden biri de brokolidir. Haşlanmış bir bardak brokoli yaklaşık 65 mg kalsiyum içerdiği gibi demir bakımından da oldukça zengindir. Sebzeleri tüketirken daha sağlıklı olması adına yağda kızartmak yerine haşlamak tercih edilmelidir.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 8

KUŞKONMAZ

Antioksidan ve anti-inflamatuar özelliğe sahip kuşkonmaz, özellikle et yemekleriyle beraber sıkça tüketilmektedir. Otsu bir bitki olan kuşkonmaz, kalsiyum deposu olduğu gibi sodyum, demir, bakır, fosfor, selenyum ve çinko bakımından da oldukça zengindir.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 9

NOHUT

Faydaları saymakla bitmeyen nohut, kalsiyumun da bir numaralı kaynaklarındandır. İçeriğinde yüksek bitki proteininin yanı sıra diyet lifler de bulunur. Tüketildiğinde antioksidan etkileriyle hastalıklarla savaşır ve kalsiyum ihtiyacını gidermek için vegan seçeneklerin başında gelir. Bir su bardağı haşlanmış nohutta yaklaşın 100 mg kalsiyum bulunur.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 10

SOYA SÜTÜ

Laktoz intoleransı bulunan kişilerin süt tüketmesi maalesef mümkün değildir. Ancak onun yerine güvenle içecekleri soya sütü seçeneği bulunmaktadır. Soya sütünün normal sütten bir artısı daha içerisinde ek olarak protein ve D vitamini içermesidir.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 11

SÜT

Süt en zengin kalsiyum kaynaklarından biridir. Düzenli süt tüketimi size zengin bir kalsiyum kaynağı sağlasa da vücutta emilimi için D vitamini ile birlikte tüketilmesi gerekmektedir. Süt içerken yanında elma veya muz gibi bir meyve tüketerek gerekli kombinasyonu oluşturabilirsiniz.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 12

PEKMEZ

Pekmez size günlük ihtiyacınız olan enerjiyi vereceği gibi kalsiyum bakımından da iyi bir kaynak olarak tüketilebilir. Ayrıca içerisinde bulunan B vitaminleri, magnezyum, krom ve demir ile oldukça sağlıklı bir besindir. 1 yemek kaşığı pekmezde ortalama olarak 40 mg kalsiyum bulunmaktadır.

Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor - 13

İNCİR

Kalsiyum oranı en yüksek besinlerden biri olan incir, sadece bir adetinde bile 55 mg kalsiyum barındırmaktadır. Aynı zamanda demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini de yüksek miktarda barındırmaktadır. Taze olarak tüketilebileceği gibi, kuru olarak da faydalarından yararlanabilirsiniz.

ÖNEMLİ! Kalsiyum eksikliğini önlemek için bir beslenme programı oluşturmak istiyorsanız herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için mutlaka bir uzmana danışın.

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