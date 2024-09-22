Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor
Vücuttaki kalsiyum eksikliği kemik sağlığını doğrudan etkiliyor. Kalsiyum açısından zengin olan besinlerin yetersiz tüketilmesi bu eksikliğin en önemli nedenlerinden biri. Vücuda kalsiyum yüklemek ve zamanla oluşan kemik erimesini önlemek için bazı besinlerin tüketimini artırmanız gerekir.
Kalsiyum vücutta önemli görevleri olan bir mineraldir. Kemiklerin ve dişlerin yapısında kritik bir rol oynayan kalsiyum yeterli miktarda alınmadığında kemik hastalıklarının riski artar.