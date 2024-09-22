Kaya gibi güçlü kemiklerin altın anahtarı! 1 lokması kemik erimesini önlemek için yetiyor

İNCİR

Kalsiyum oranı en yüksek besinlerden biri olan incir, sadece bir adetinde bile 55 mg kalsiyum barındırmaktadır. Aynı zamanda demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini de yüksek miktarda barındırmaktadır. Taze olarak tüketilebileceği gibi, kuru olarak da faydalarından yararlanabilirsiniz.



ÖNEMLİ! Kalsiyum eksikliğini önlemek için bir beslenme programı oluşturmak istiyorsanız herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için mutlaka bir uzmana danışın.