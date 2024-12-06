Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif

Chicago'da bir ortaokul öğrencisi, bilim projesi için incelediği kaz dışkısında kanserle mücadelede etkili olabilecek bir bileşik buldu. Bu sıra dışı keşif, genç bilim insanının azmi ve merakının bir sonucu olarak ortaya çıktı ve tıp dünyasında umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif - 1

Chicago Üniversitesi'nde Profesör Brian Murphy liderliğinde gerçekleştirilen 14 haftalık bir program kapsamında, Erkek ve Kızlar Kulübü'ndeki öğrenciler, antibiyotik özellikler gösterebilecek doğal bileşikler aramak için çevresel örnekler topladı ve analiz etti.

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Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif - 2

Garfield Park Lagünü'nden toplanan 14 kaz dışkısı örneğinden biri Pseudomonas idahoensis adlı bir bakteri türü içeriyordu. Öğrenciler bakterinin biyolojik analiz verilerini yorumladılar ve bunun antibiyotik aktivitesi olduğu, daha önce hiç görülmemiş bir bileşik ürettiği sonucuna vardılar. 

Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif - 3

Pseudomonas idahoensis olarak tanımlanan bakteri, bilim insanlarının potansiyel biyomedikal uygulamaları nedeniyle merakını uyandıran yeni bir bileşik üretti.

Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif - 4

MELANOMU VE YUMURTALIK KANSERİ HÜCRELERİNİN BÜYÜMESİNİ ENGELLEYEBİLİR

Bulguları, çeşitli biyolojik özellikleriyle bilinen bir doğal bileşik ailesine ait olan orfamid N adı verilen daha önce bilinmeyen bir molekülü ortaya çıkardı.

Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif - 5

Orfamid N'nin biyolojik deneylerde başlangıçta gözlemlenen antibakteriyel aktiviteden sorumlu olmadığı ortaya çıktı ; ancak daha sonraki deneyler, laboratuvar kültürlerinde insan melanomu ve yumurtalık kanseri hücrelerinin büyümesini engelleme yeteneğini ortaya koydu.

Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif - 6

Murphy'nin ekibi, orfamid N'nin ek farmakolojik faydalar sağlayıp sağlamadığını veya diğer bileşiklerle sinerjik olarak çalışıp çalışmadığını araştırmayı planlıyor.

Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif - 7

Programın baş bilim insanı ve doğal kaynaklardan elde edilen antibiyotiklere odaklanan UIC laboratuvarının başkanı Brian Murphy, projenin iki amacı olduğunu vurguladı: Hem bilime karşı erken yaşta bir tutku geliştirmek hem de hayati önem taşıyan biyomedikal araştırmaları ilerletmek.

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