Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif

Garfield Park Lagünü'nden toplanan 14 kaz dışkısı örneğinden biri Pseudomonas idahoensis adlı bir bakteri türü içeriyordu. Öğrenciler bakterinin biyolojik analiz verilerini yorumladılar ve bunun antibiyotik aktivitesi olduğu, daha önce hiç görülmemiş bir bileşik ürettiği sonucuna vardılar.