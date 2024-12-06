Kaz dışkısı kanser hastalarına umut olabilecek! Ortaokul öğrencisinden sıra dışı keşif
Chicago'da bir ortaokul öğrencisi, bilim projesi için incelediği kaz dışkısında kanserle mücadelede etkili olabilecek bir bileşik buldu. Bu sıra dışı keşif, genç bilim insanının azmi ve merakının bir sonucu olarak ortaya çıktı ve tıp dünyasında umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Chicago Üniversitesi'nde Profesör Brian Murphy liderliğinde gerçekleştirilen 14 haftalık bir program kapsamında, Erkek ve Kızlar Kulübü'ndeki öğrenciler, antibiyotik özellikler gösterebilecek doğal bileşikler aramak için çevresel örnekler topladı ve analiz etti.