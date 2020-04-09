Kediler corona virüsten enfekte olabiliyor

Bilim dergisi ‘’Science’’da yayımlanan bir araştırma, kedilerin yeni tip corona virüsle enfekte olabileceğini ortaya koydu. Dağ gelinciklerinin enfekte olma ihtimalini de ortaya koyan çalışmaya göre, köpekler, tavuklar ve ördeklerin enfekte olma ihtimali ise çok daha düşük.