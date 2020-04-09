Kediler corona virüsten enfekte olabiliyor

DW Türkçe 09.04.2020 - 12:40
Bilim dergisi ‘’Science’’da yayımlanan bir araştırma, kedilerin yeni tip corona virüsle enfekte olabileceğini ortaya koydu. Dağ gelinciklerinin enfekte olma ihtimalini de ortaya koyan çalışmaya göre, köpekler, tavuklar ve ördeklerin enfekte olma ihtimali ise çok daha düşük.
Enfekte olan kedilerin ciğerlerinde, burun ve boğazlarında yoğun lezyonlar tespit edildiğini ifade eden araştırmacılar, kedilerde yapılacak gözlemin insanlarda virüsün elimine edilmesi için yardımcı bir rol oynayabileceğini kaydetti.
Corona virüsün ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Şu ana dek kedi ve köpekler arasında rastlanan birkaç vaka dışında evcil hayvanların taşıyıcı olabileceğine yönelik ise henüz güçlü kanıtlar bulunmuyor.