Kedilerde yüzde 70 ölümle sonuçlanan hastalığa neden olan kuru mama geri çağrıldı: 2 ayda en az 130 kediyi öldürdü

TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ GEREKİYOR

Kedisinin, kulaklarından ve ağzından kan geldikten sonra hayvanı veterinere görtürdüğünü ve kan nakli için 3 bin 500 sterlin (yaklaşık 42 bin 300 lira) ödediğini açıkladı. Ancak tedavi işe yaramadı ve yavru kedi hayatını kaybetti.

"Penelope’un ölümü benim için hem ruhsal hem de maddi olarak yıkıcı oldu. O küçük bir enerji yumağıydı. Ölümüne mamasının neden olduğunu öğrendiğimde öfkelendim ve kandırıldığımı hissettim. Hiçbir şey küçük dostumu geri getiremeyecek” dedi.