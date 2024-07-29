Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor
Bilim insanlarının saç dökülmesi üzerine yaptığı son çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. İnsan vücudunda doğal olarak bulunan şeker, saç dökülmesini önlemede fayda sağlıyormuş. Bilim insanları sağlıklı saç uzamasını destekleyen doğal bir şeker keşfetti. Vücutta doğal olarak bulunan şekerin, saç büyümesini teşvik ettiği ortaya çıktı. İnsan vücudunda doğal olarak bulunan şeker, milyonlarca erkeğe fayda sağlayabilecek çığır açıcı bir buluşla saç büyümesini teşvik ediyor
Saç dökülmesi en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesini tetikleyen pek çok etken bulunuyor. Genetik faktörler, stres, yetersiz beslenme, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı saç dökülmesini tetikliyor.