Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor

Bazı hastalıklar (örneğin tiroid bozuklukları) ve ilaçlar (örneğin kemoterapi ilaçları) saç dökülmesine neden olabilir.



Erkeklerde kellik genellikle yukarıda belirtilen faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Bu durumun tedavisi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır, ancak etkili bir tedavi planı belirlemek için bir dermatolog veya trichologist ile görüşmek en iyisidir.