Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor

Bilim insanlarının saç dökülmesi üzerine yaptığı son çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. İnsan vücudunda doğal olarak bulunan şeker, saç dökülmesini önlemede fayda sağlıyormuş. Bilim insanları sağlıklı saç uzamasını destekleyen doğal bir şeker keşfetti. Vücutta doğal olarak bulunan şekerin, saç büyümesini teşvik ettiği ortaya çıktı. İnsan vücudunda doğal olarak bulunan şeker, milyonlarca erkeğe fayda sağlayabilecek çığır açıcı bir buluşla saç büyümesini teşvik ediyor

Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor - 1

Saç dökülmesi en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesini tetikleyen pek çok etken bulunuyor. Genetik faktörler, stres, yetersiz beslenme, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı saç dökülmesini tetikliyor.

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Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor - 2

Önlenemeyen saç dökülmesi zamanla kelliğe sebep oluyor. Özellikle erkeklerde kadınlara göre kellik riski daha da fazla.  Bilim insanları, milyonlarca erkeğe umut olabilecek çığır açıcı bir buluşla saç büyümesini teşvik eden doğal bir şeker keşfetti.

Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor - 3

Tedavi, ciltteki kan damarlarının büyümesini teşvik ederek çalışıyor. Sheffield Üniversitesi ve Pakistan'daki COMSATS Üniversitesi'nden araştırmacılar, vücudumuzda doğal olarak bulunan bir şekerin farelerde saç uzamasını uyarabildiğini keşfetti.

Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor - 4

Şeker, 2-deoksi-D-riboz (2dDR), kel kemirgenlerin saçlarını geri kazandırmada oldukça etkili. Sheffield Üniversitesi'nden Profesör Sheila MacNeil, "Bu, erkeklerin öz imajını ve özgüvenini etkileyebilen rahatsızlığın tedavisine yönelik başka bir yaklaşım sunabilir" dedi.

Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor - 5

Kellik, Galler Prensi William da dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm erkeklerin yaklaşık yarısını etkiliyor, ancak bilim insanları artık bunun da bir tedavisi olabileceğini söylüyor.

Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor - 6

KELLİK NEDEN OLUR?

Erkeklerde kellik, yani androgenetik alopesi, genellikle genetik ve hormonal faktörlere bağlı olarak gelişir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

Erkeklerde kellik genetik bir özelliktir ve genellikle aileden miras alınır. Eğer ailenizde kellik yaygınsa, sizde de görülme olasılığı yüksektir.

Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor - 7


Erkek tipi kellik, testosteron hormonunun bir türevi olan dihidrotestosteron (DHT) ile ilişkilidir. DHT, saç köklerine saldırarak onların küçülmesine ve zamanla saç üretimini durdurmasına neden olur.

Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor - 8

Yaş ilerledikçe saç dökülmesi daha yaygın hale gelir. Saç kökleri yaşlandıkça zayıflar ve daha az saç üretir.

Aşırı stres, yetersiz beslenme, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler saç sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Kellik tarih mi oluyor? Bilim insanları açıkladı: Saçların uzamasını destekliyor - 9

Bazı hastalıklar (örneğin tiroid bozuklukları) ve ilaçlar (örneğin kemoterapi ilaçları) saç dökülmesine neden olabilir.

Erkeklerde kellik genellikle yukarıda belirtilen faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Bu durumun tedavisi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır, ancak etkili bir tedavi planı belirlemek için bir dermatolog veya trichologist ile görüşmek en iyisidir.

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