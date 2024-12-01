Kemik erimesini bitiren zengin vitamin kaynağı: 1 kaşığında 40 mg kalsiyum var
Düşük kalsiyum alımı, hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve aşırı alkol tüketimi kemik sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Kemikleri güçlendirmek ve olası kemik erimesi riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları bir hayat biçimi haline getirmeniz şart. Özellikle bazı besinlerin tüketimini artırarak kemiklerinize kalsiyum depolayabilir ve kemik erimesinin oluşmasını engellemeye katkıda bulunabilirsiniz. Peki, kemik erimesine iyi gelen besinler neler?
Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemik yoğunluğunun azalması ve kemiklerin zayıflayarak kırılgan hale gelmesiyle karakterize bir sağlık sorunudur. Genellikle belirti vermeden ilerleyen bu hastalık, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ciddi kırıklara yol açabilir.