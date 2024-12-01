Kemik erimesini bitiren zengin vitamin kaynağı: 1 kaşığında 40 mg kalsiyum var

9. PEKMEZ

Pekmez size günlük ihtiyacınız olan enerjiyi vereceği gibi kalsiyum bakımından da iyi bir kaynak olarak tüketilebilir. Ayrıca içerisinde bulunan B vitaminleri, magnezyum, krom ve demir ile oldukça sağlıklı bir besindir. 1 yemek kaşığı pekmezde ortalama olarak 40 mg kalsiyum bulunmaktadır.



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