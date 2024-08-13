Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor

Eski zamanlarda hastalıklara karşı doğanın gücünden faydalanılırdı. Ancak günümüzde artık bu durum popülerliğini kaybetti. Süper gıda olarak da bilinen eski bir tahıl hem ucuz fiyatı hem de zengin ve besleyici içeriğiyle vücut için çok faydalı. Sindirim son derece kolay olan bu tahıl, fosfor, manganez ve demir içeriyor.

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 1

Tahıllar vücut için faydalıdır. İçerisinde bol lif barındıran tahıllar, sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olur. Çünkü tahıllar bağırsak hareketlerini düzenler.

SAĞLIK HABERLERİ

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 2

Eski zamanlarda hastalıklara karşı sık sık kullanılan doğal ilaçların popülerliği her geçen gün azalıyor. Ancak süper gıda olarak görülen eski bir tahıl hem ucuz fiyatı hem de zengin magnezyum içeriğiyla hala çok sık tüketiliyor.

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 3

ZENGİN BESİN İÇERİĞİ

Darı, vitaminler (özellikle B vitaminleri), mineraller (demir, magnezyum, fosfor, çinko), proteinler ve lif bakımından zengindir. Bu besin öğeleri genel sağlık için önemlidir.

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 4

BOL LİF KAYNAĞI

Lif açısından zengin olan darı, sindirim sistemini destekler. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Böylece şişkinlik hissinden daha kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 5

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Darı, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bakımından zengindir. Bu mineraller kemik sağlığını destekler ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 6

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Serotonin seviyesini artıran esansiyel bir amino asit içerir , bu da mutluluk hormonunu artırması anlamına gelir. Bu gıda güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Darının kan şekerini düzenleme özelliği haklı olarak yayılmıştır . İçerisindeki proteinin insülin duyarlılığını arttırdığı, kan şekeri ve trigliserit düzeylerini düşürdüğü ortaya çıktı.

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 7

KOLESTEROLÜ DENGEDE TUTAR

Darı kolayca sindirilebilir olduğundan ve yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir. Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur. Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir.

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 8

CİLDİ VE SAÇLARI GÜZELLEŞTİRİR

Darının bir başka süper gücü de birinci sınıf bir B vitamini kaynağı olmasıdır. Az miktarda darı ile sadece sinir sistemimizi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda cildimize de iyi geliyoruz. Düzenli tüketimi cildi güzelleştirir, saç ve tırnakları güçlendirir.

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 9

TİROİD HASTALARI TÜKETMEMELİDİR!

Tiroid hastalıklarından muzdarip olanlar darıdan kaçınmalıdır. Çünkü gluten yerine guatrojen içermektedir. Guatrojenler , tiroid fonksiyonunu baskılayan ve genişlemiş bir tiroid bezine yol açabilen maddelerdir. Ayrıca darının guatrojenik içeriği pişirme sırasında artar, bu nedenle darı tiroid sorunu olan kişiler için önerilmez.

Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor - 10

DARI NASIL TÜKETİLİR?

Darı denemek istiyorsanız, pişirmeden önce tohumları iyice yıkayın. Yıkanmış darıyı üç katı kadar suyla bir tencereye alın ve üzeri kapalı olarak 15-20 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin. Yoğurt ve meyve ile kahvaltı için mükemmel bir enerji kaynağıdır.

Ana yemeğin yanında garnitür olarak yiyebilir, pilav yerine onunla yiyebilir veya herhangi bir yemeği zenginleştirebilirsiniz. Tatlı olarak denemek isterseniz kakao, vanilya veya damla çikolata ile tatlandırabilirsiniz.

UYARI! Darıyı beslenme listenize dahil etmeden önce mutlaka biz uzmana danışın. 

DAHA FAZLA GÖSTER