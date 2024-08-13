Kemiklere demir yükleyen besin! Kıymeti bilinmiyor ama vücuda güç depoluyor
Eski zamanlarda hastalıklara karşı doğanın gücünden faydalanılırdı. Ancak günümüzde artık bu durum popülerliğini kaybetti. Süper gıda olarak da bilinen eski bir tahıl hem ucuz fiyatı hem de zengin ve besleyici içeriğiyle vücut için çok faydalı. Sindirim son derece kolay olan bu tahıl, fosfor, manganez ve demir içeriyor.
Tahıllar vücut için faydalıdır. İçerisinde bol lif barındıran tahıllar, sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olur. Çünkü tahıllar bağırsak hareketlerini düzenler.