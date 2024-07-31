Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor
Türkiye’de soğan üretiminin en çok olduğu ikinci şehir olan Amasya’da kuru soğanın kilosu tarlada 6 TL’den satılıyor. Soğan hem lezzetiyle hem de vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Hemen hemen her yemeğin içinde bulunan soğan meğer her derde devaymış.
Amasya’da 2023 yılında 74 bin dekar alanda üretimi yapılan soğanın ekimi bu yıl 5 bin dekar aratarak 79 bin dekara yükseldi. Yaklaşık 430 bin ton rekolte bekleniyor. Bir dönem "kırmızı altın" olarak adlandırılan soğan, düşen fiyatı ve maliyetlerdeki artışın etkisiyle bu yıl tarlada 6 lira.