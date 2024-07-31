Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor

Amasya’da 2023 yılında 74 bin dekar alanda üretimi yapılan soğanın ekimi bu yıl 5 bin dekar aratarak 79 bin dekara yükseldi. Yaklaşık 430 bin ton rekolte bekleniyor. Bir dönem "kırmızı altın" olarak adlandırılan soğan, düşen fiyatı ve maliyetlerdeki artışın etkisiyle bu yıl tarlada 6 lira.