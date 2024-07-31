Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor

Türkiye’de soğan üretiminin en çok olduğu ikinci şehir olan Amasya’da kuru soğanın kilosu tarlada 6 TL’den satılıyor. Soğan hem lezzetiyle hem de vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Hemen hemen her yemeğin içinde bulunan soğan meğer her derde devaymış.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 1

Amasya’da 2023 yılında 74 bin dekar alanda üretimi yapılan soğanın ekimi bu yıl 5 bin dekar aratarak 79 bin dekara yükseldi. Yaklaşık 430 bin ton rekolte bekleniyor. Bir dönem "kırmızı altın" olarak adlandırılan soğan, düşen fiyatı ve maliyetlerdeki artışın etkisiyle bu yıl tarlada 6 lira.

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Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 2

Türkiye’nin soğan ihtiyacının yüzde 13’ünü Amasya’nın karşıladığını belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, “Soğanın fiyatı 6 lira. Fiyat düşüklüğü nedeniyle çiftçilerimiz çok zor durumda” dedi.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 3

Fiyattaki dalgalanmaya işaret eden Cebeci, “15 gün önce soğan 12 TL’ydi. Birden 6 TL’ye düştü. İnşallah yetkililerin çözüm bulacağına inanıyorum. Türkiye’de üretimde sıkıntı yok. Sorun tarım ürünlerinin satışında. Ticaret Bakanlığının bu konuya el atması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 4

Geçen yıl başta Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinin yoğun olduğu deniz kıyısındaki şehirlere önemli miktarda ürün gönderdikleri hatırlatan soğan üreticisi Oğuz Çelik, bu yıl Antalya bölgesine satışın 3’te 1 düştüğünü söyledi.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 5

Uzun yıllardır ailece soğan üretimi ve pazarlanmasını yaparken bu yıl 3 ilde üretimini gerçekleştirecekleri toplam 30 bin ton soğandan 10 bin tondan fazlasını kış dönemi ihtiyacı için depolara taşıyacaklarına değinen Çelik, “Soğanı kesinlikle dışarıda, üstü ve etrafı açık bir yerde bekletemezsiniz” şeklinde konuştu.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 6

Haziran ayında büyük umutlarla başlayan soğan hasadının bu günlerde yerini hüsrana bıraktığını vurgulayıp maliyetinin altına inen soğan fiyatının üreticiyi de sevindirecek düzeyde olmasını isteyen Amasya Ziraat Odası Başkanvekili İsmail Kurt ise “Satılmayan mallarımız tarlalarda yandı. Soğanlar pazarlanamıyor. Buğday, şeker pancarı para yapmayınca çiftçimiz soğan ve patatese eğilim gösterdi. Sanırım soğanın çokluğundan dolayı da bu haldeyiz” ifadelerini kullandı.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 7

HÜCRA HASARINI ÖNLER

Soğan hem lezzetiyle hem de vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Güçlü bir antioksidan olan kırmızı soğan bol miktarda kuersetin adlı bir flavonoid içerir.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 8

Bu bileşenler Bu bileşen, vücudu serbest radikallerden koruyarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 9

KOLESTEROL SEVİYESİNİ İYİLEŞTİRİR

Kalp sağlığını destekleyen sebzelerden biri olan kırmızı soğan, Anti-inflamatuar özellikler, kan basıncını düzenlemeye ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 10

BOL LİF KAYNAĞIDIR

Bol lif kaynağı bir sebze arıyorsanız kırmızı soğan tam size göre. Kırmızı soğan sindirim sağlığını iyileştirir. Bağırsakları düzene sokar. Ayrıca, prebiyotik özellikleri sayesinde sindirim florasını destekler.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 11

YÜKSEK C VİTAMİNİ KAYNAĞI

Kırmızı soğan C vitamini bakımından da zengindir. Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendirir. Vücudu hastalıklara karşı korur.Kırmızı soğanın şeker metabolizmasını iyileştiren etkileri olabilir. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve diyabet riskini azaltabilir.

Kemiklere demir yükleyen kırmızı altın! Tarlada kilosu 6 lira, vücuttaki mikropları kırıyor - 12

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Salatalarda, yemeklerde ya da tek başına kırmızı soğan tüketmek, kemikleri güçlendirir. Kemik sağlığı için önemli olan mineralleri ve demir içerir. Bu mineraller, kemiklerin güçlü kalmasına ve osteoporoz riskinin azalmasına yardımcı olabilir. Kırmızı soğan, vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilecek bileşenler içerir. Bu, özellikle artrit gibi inflamatuar hastalıklar için faydalı olabilir.

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