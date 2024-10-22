Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor

Orta düzeyde kafein alımı iyi olsa da, kalsiyum takviyelerinizi aldığınız zamanlarda kahve, çay veya sodayı aşırı tüketmemek önemlidir. Fitatın etkisini en aza indirmek için tahılları ve baklagilleri yemeden önce ıslatmayı veya filizlendirmeyi düşünün çünkü takviyelerle birlikte büyük miktarlarda tüketildiğinde kalsiyum emilimini engelleyebilir.



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