Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor

Güçlü kemikler ve vücudunuzun genel sağlığı için kalsiyuma ihtiyaç duyarsınız. Genellikle kalsiyum ihtiyacını besinler yoluyla karşılamayanlar kalsiyum takviyelerine yönelir. Ancak bu takviyeleri uzmana danışmadan kullanmamak gerekir. Kalsiyum takviyelerini bazı besinlerle desteklemek vücudunuza daha hızlı kalsiyum depolamanıza yardımcı olabilir.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 1

Kalsiyum, insan vücudunda çeşitli işlevleri yerine getiren temel bir mineraldir. Diyetimizde bulunmasına rağmen, birçok kişi diyet kısıtlamaları, laktoz intoleransı veya kalsiyum açısından zengin besinlerin yetersiz alımı nedeniyle yeterli kalsiyum almaz. Bu onları kalsiyum takviyelerine ihtiyaç duyar hale getirir.

İnsanlar, özellikle yaşlandıkça, kemik sağlığını korumak ve osteoporoz gibi rahatsızlıkları önlemek için öncelikle kalsiyum takviyelerine güvenir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 2

Kalsiyum yalnızca kemik gücü için değil, aynı zamanda kas fonksiyonu, sinir sinyali ve kardiyovasküler sağlık için de gereklidir. Takviyeler, günlük kalsiyum gereksinimlerini karşılamanın kolay bir yolunu sunarak vücudun kemik yoğunluğunu korumak, kırıkları önlemek ve genel vücut işlevlerini desteklemek için bu hayati mineralden yeterli miktarda almasını sağlar.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 3

Ancak, kalsiyum takviyelerini doğru şekilde ve bilinçli kullanmak önemli. Bu nedenle bir uzmana danışmadan bilinçsiz takviye kullanmayın. Peki, Takviyelerden kalsiyum emilimini nasıl en üst düzeye çıkarabilirsiniz? İşte bunun yanıtı.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 4

Kalsiyum küçük dozlarda, ideal olarak bir seferde yaklaşık 500 mg'da daha iyi emilir. Takviye dozajınız daha yüksekse, düzgün bir şekilde emilmesi için öğünler arasında bölmeyi düşünün. Ayrıca, aldığınız takviyenin türünün daha iyi bir emilim oranına sahip olup olmadığını kontrol edin; emilim oranları kaynağa bağlı olarak değişir.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 5

VÜCUDUNUZUN NE KADAR KALSİYUMA İHTİYACI VAR?

Dünya Sağlık Örgütü günde 500 mg kalsiyum önermektedir.

Ancak, öneriler değişmektedir. Harvard raporuna göre, Yiyeceklerden en az 700 mg kalsiyum alabiliyorsanız, bu yeterli olmalıdır. Ancak emin değilseniz, sadece bir kalsiyum takviyesini tüketmeden önce doktorunuza danışın. Ancak, güneş ışığından ve besin kaynaklarından yeterli D vitamini almak zor olabilir. Bu yüzden birçok doktor günlük 800 IU ila 1.000 IU içeren bir D vitamini takviyesi önermektedir.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 6

D VİTAMİNİ KALSİYUM EMİLİMİ İÇİN ÖNEMLİ

D vitamini kalsiyum emilimi için önemlidir çünkü vücudun kalsiyum dengesini düzenler. Yeterli D vitamini olmadan vücudunuz hem takviyelerden hem de yiyeceklerden kalsiyumu emmekte zorluk çekebilir.

Kalsiyum takviyelerini yağlı balık, yumurta sarısı, mantar gibi D vitamini açısından zengin yiyeceklerle eşleştirmek maksimum emilimi sağlar.

Yiyeceklerden yeterli D vitamini almıyorsanız, güneş ışığına maruz kalmak veya takviyeler de vücutta doğru seviyeleri korumaya yardımcı olabilir ve kalsiyum emilimini daha verimli hale getirebilir.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 7

MAGNEZYUM, KALSİYUMUN KEMİKLERDE DEPOLANMASINA YARDIMCI OLUR

Magnezyum, kalsiyum emilimi için gerekli olan D vitaminini aktif formuna dönüştürmede önemli bir rol oynar.

Yeterli magnezyum olmadan kalsiyum kemiklerde birikmek yerine yumuşak dokularda birikebilir ve bu da olası sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kalsiyum takviyeleri alırken koyu yapraklı yeşillikler, kuruyemişler ve tohumlar, tam tahıllar, avokadolar ve baklagiller gibi yiyecekleri diyetinize dahil etmek vücudunuzun minerali kemik sağlığı ve diğer fizyolojik işlevler için verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlar.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 8

FOSFOR KALSİYUMLA BİRLİKTE ÇALIŞIR

Fosfor, kemikleri ve dişleri sağlıklı tutmak için kalsiyumla birlikte çalışır. Birçok gıda fosfor içerir ve bunları kalsiyum takviyeleriyle birleştirmek, bunların etkinliğini artırabilir. Vücuda güçlü kemikler ve daha iyi kalsiyum emilimi için gerekli bileşenleri sağlamak amacıyla et, balık, yumurta, süt ürünleri, tam tahıllar vb. gibi fosfor açısından zengin gıdaları ekleyin.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 9

K VİTAMİNİ KALSİYUM DÜZENLENMESİNE YARDIMCI OLUR

K vitamini, kalsiyum düzenlemesine yardımcı olarak kemik metabolizmasını destekler ve mineralin atardamarlarda veya yumuşak dokularda birikmek yerine kemik yapımında düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Zeytinyağı, ıspanak ve brokoli gibi K vitamini açısından zengin gıdalar, kalsiyum takviyeleri alırken tüketilmelidir.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 10

Bazı gıdalar kalsiyum emilimini artırırken, diğerleri bunu engelleyebilir ve takviyelerinizin etkinliğini azaltabilir. Örneğin, yüksek sodyumlu bir diyet, idrar yoluyla kalsiyum atılımını artırabilir ve vücutta kalsiyum tutulmasının azalmasına neden olabilir. Aşırı tuz tüketirseniz, kalsiyum takviyeleriniz o kadar etkili olmayabilir. Kafein ayrıca idrar yoluyla kalsiyum atılımını artırarak kalsiyum emilimini engelleyebilir.

Kemikleri kalsiyuma doyuran yöntem: Bu 3 besinle birlikte tüketmek etkisini yüzde 100'e çıkarıyor - 11

Orta düzeyde kafein alımı iyi olsa da, kalsiyum takviyelerinizi aldığınız zamanlarda kahve, çay veya sodayı aşırı tüketmemek önemlidir. Fitatın etkisini en aza indirmek için tahılları ve baklagilleri yemeden önce ıslatmayı veya filizlendirmeyi düşünün çünkü takviyelerle birlikte büyük miktarlarda tüketildiğinde kalsiyum emilimini engelleyebilir.

ÖNEML! Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER