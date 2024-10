Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor

C VİTAMİNİ

C vitamini, dişlerinizin yanı sıra diş eti sağlığınızın korunmasında da önemli bir rol oynar. Frontiers in Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre, C Vitamini diş yapısı, desteği ve bakımı için önemli bir protein olan kolajen sentezine katkıda bulunur.

C Vitamini ayrıca çocuklarda sekonder çürük geliştirme riskini azaltır. Ayrıca diş etleri için mükemmel bir vitamindir. Diş etlerindeki bağ dokularının sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olur, bu da diş eti kanamasını ve hastalıklarını önleyebilir.