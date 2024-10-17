Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor
Yaşlandıkça kemikleriniz zayıflayabilir ve yeterli beslenme ve vitamin ve mineral depoları olmadan hızla kırılgan hale gelebilirler. Bu da kronik ağrıya, hareketlerde sorunlara, zayıf dişlere ve kırılgan tırnaklara neden olabilir. Sağlam kemik sağlığı, iyi bir duruş için de önemlidir. Dengeli bir diyet uygularsanız ve günlük öğünlerinize yeterli vitamin eklerseniz güçlü kemiklere ve dişlere sahip olabilirsiniz.
Güçlü kemik ve dişleri sağlayabilecek vitaminlerin bir listesi:
A VİTAMİNİ
A Vitamini, diş minesinin yapıldığı önemli bir protein olan keratinin oluşumuna yardımcı olduğu için ağız sağlığını korumak için çok önemlidir. Hassas dişler veya diş etleri, A Vitamini eksikliğini ve bu besinin alımını artırmanız gerektiğini gösterebilir.