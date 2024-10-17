Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor

Yaşlandıkça kemikleriniz zayıflayabilir ve yeterli beslenme ve vitamin ve mineral depoları olmadan hızla kırılgan hale gelebilirler. Bu da kronik ağrıya, hareketlerde sorunlara, zayıf dişlere ve kırılgan tırnaklara neden olabilir. Sağlam kemik sağlığı, iyi bir duruş için de önemlidir. Dengeli bir diyet uygularsanız ve günlük öğünlerinize yeterli vitamin eklerseniz güçlü kemiklere ve dişlere sahip olabilirsiniz.

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 1

Güçlü kemik ve dişleri sağlayabilecek vitaminlerin bir listesi:

A VİTAMİNİ

A Vitamini, diş minesinin yapıldığı önemli bir protein olan keratinin oluşumuna yardımcı olduğu için ağız sağlığını korumak için çok önemlidir. Hassas dişler veya diş etleri, A Vitamini eksikliğini ve bu besinin alımını artırmanız gerektiğini gösterebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 2

A Vitamini ayrıca sağlıklı diş eti dokusu için de önemlidir ve yeterli miktarda alınmaması iltihaplı, tahriş olmuş veya şişmiş diş etlerine yol açabilir. Ayrıca diş ipi kullanırken diş eti kanamasına da yol açabilir.

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 3

A vitamini zengini besinler;

Havuç: Kış mevsiminde bol miktarda bulunan çiğ veya pişmiş havuç, salata gibi çeşitli tatlı ve tuzlu yemeklere eklenebilir.

Tatlı patates: A vitamini açısından zengin bir diğer kaynaktır, kaynatılabilir veya fırınlanabilir veya lezzetli bir atıştırmalık için sotelenebilir.

Karpuz: Tatlı, sulu ve lezzetli karpuz, cömert bir A vitamini dozunun yanı sıra bir besin patlaması sunar.

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 4

D VİTAMİNİ

D vitamini, kalsiyum emilimine ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olduğu için diş sağlığı için önemli kabul edilir.

Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, D vitamini kemik ve diş mineralizasyonunda önemli bir rol oynar. D vitamini seviyeleri düşük olduğunda, dişlerinizin kırılmaya ve çürümeye karşı oldukça hassas olduğu anlamına gelen 'raşitik diş'e yol açabilir.

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 5

D vitamini zengini besinlerin listesi;

Yağlı balık: D vitamini açısından en zengin kaynaklardan biri olan somon, sardalya, ringa balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar, D vitamini alımını artırmak için günlük diyete eklenebilir ve bu da diş sağlığınızı iyileştirmede uzun bir yol kat edebilir. Yağlı balıklar ızgara, barbekü, kızartma veya fırında pişirilebilir.

Yumurta sarısı: D vitamini açısından mükemmel bir kaynak olan yumurta sarısı çeşitli şekillerde kullanılabilir. Haşlama, yumuşak haşlama veya çırpma, A, D, E ve kolin gibi vitaminlerin faydalarını elde etmenize yardımcı olabilir.

Tahıllar, portakal suyu, güçlendirilmiş süt ve peynir gibi birçok yiyecek, diyete eklenebilen D vitamini açısından zengindir.

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 6

C VİTAMİNİ

C vitamini, dişlerinizin yanı sıra diş eti sağlığınızın korunmasında da önemli bir rol oynar. Frontiers in Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre, C Vitamini diş yapısı, desteği ve bakımı için önemli bir protein olan kolajen sentezine katkıda bulunur.

C Vitamini ayrıca çocuklarda sekonder çürük geliştirme riskini azaltır. Ayrıca diş etleri için mükemmel bir vitamindir. Diş etlerindeki bağ dokularının sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olur, bu da diş eti kanamasını ve hastalıklarını önleyebilir.

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 7

C vitamini kaynağı besinler

Dolmalık biber: Muhteşem bir C Vitamini kaynağı olan dolmalık biberler, tercihinize bağlı olarak salatalarda çiğ olarak yenebilir veya sotelenebilir, ızgara yapılabilir, kızartılabilir.

Portakal: C Vitamini açısından oldukça zengin olan bu meyveler en iyi şekilde bütün olarak yenir. Meyve salatalarına eklenebilir veya meyve suyu, kahvaltılık rulo veya tatlı şeklinde tüketilebilir. Ancak, onları tatlı olarak yemek dişleriniz için zararlı olabilir.

Çilekler: Çiğ çilekler diş sağlığınız için en iyisidir ve tariflerde ilave şekerden kaçınılmalıdır. Bunları bütün meyve olarak yiyebilir, smoothielere ve diğer fırınlanmış ürünlere ekleyebilirsiniz.

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 8

K VİTAMİNİ

K1 ve K2 vitaminleri, her ikisi de diş sağlığınıza önemli ölçüde katkıda bulunabilir.  K Vitamini, kemik mineralizasyonunu düzenleyen ve dişlerin ve kemiklerin gelişimine ve onarımına yardımcı olabilen aktif proteinlere yardımcı olur. Kemik sağlığı söz konusu olduğunda, diş sağlığını da içerir, K2 vitamini özellikle kemikler üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir.

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 9

K vitamini bakımından güçlü besinler

Brokoli (K1 Vitamini): Yeşil yapraklı sebzeler K Vitamini açısından zengindir ve brokoli de bir istisna değildir. Çorbalara, salatalara veya sotelere eklenebilir.

Turp (K1 Vitamini): Turp, K1 Vitamini açısından zengindir ve damak zevkinize bağlı olarak çıtır çıtır bir ısırık için çiğ veya lezzetli bir atıştırmalık için pişmiş, kavrulmuş veya tereyağlı olarak yiyebilirsiniz.

Süt ürünleri (K2 Vitamini): Süt, peynir veya yoğurt olsun, süt ürünleri tüketerek K2 Vitamini alımınızı artırabilir ve diş sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 10

VİTAMİN B12


Vitamin B12, güçlü dişlere sahip olmak için önemli bir besindir.

Vücudunuzun dişleriniz ve kemikleriniz için gerekli bir mineral olan kalsiyumu emmesine yardımcı olur. B12 vitamini eksikliği, zayıflamış kemikler ve diş etleri nedeniyle diş kaybına neden olabilir.

International Journal of Clinical Pediatric Dentistry'de yayınlanan bir araştırmaya göre, B12 vitamini eksikliği çocuklarda diş çürüğü ve diş eti hastalıklarının görülme sıklığının artmasına neden olabilir.


Kemikleri kaya gibi güçlendiren 5 vitamin: Vücudun dayanıklılığını artırıyor - 11

Diyetinize B12 Vitamini eklemenin yolları

Kahvaltıda haşlanmış yumurta yemek, B12 vitamini seviyenizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, yumurta sarısı yumurta beyazından daha yüksek B12 vitamini seviyelerine sahip olabilir, bu nedenle bunları diyetinize eklemelisiniz.

Yoğurt gibi süt ürünleri, %51 ile %79 arasında değişen en yüksek B12 vitamini emilimine sahiptir. 156 gramlık bir yoğurt kabı günlük B12 ihtiyacınızın yaklaşık %45'ini karşılar.

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