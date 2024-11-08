Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali
Kanser dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kanser hastalığında erken tanı hayati önem taşıyor. Bu nedenle vücudu iyi gözlemlemek ve düzenli tarama testleri yaptırmak gerekiyor. Kendisinde 4. evre kolon kanseri olduğunu tespit eden bir Jinekolog Dr. Lauren Juyia, sadece 2 "hafif semptomun" kendisine tanı koymada yardımcı olduğunu söyledi.
Her yıl dünyada yaklaşık 14 milyon kişinin kansere yakalandığı ve yaklaşık 8,2 milyon kişinin bu hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiği biliniyor. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre her yıl 103 bini erkek, 71 bini kadın olmak üzere 174 bin kişi kansere yakalanıyor.