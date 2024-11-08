Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali

Kanser dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kanser hastalığında erken tanı hayati önem taşıyor. Bu nedenle vücudu iyi gözlemlemek ve düzenli tarama testleri yaptırmak gerekiyor. Kendisinde 4. evre kolon kanseri olduğunu tespit eden bir Jinekolog Dr. Lauren Juyia, sadece 2 "hafif semptomun" kendisine tanı koymada yardımcı olduğunu söyledi.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 1

Her yıl dünyada yaklaşık 14 milyon kişinin kansere yakalandığı ve yaklaşık 8,2 milyon kişinin bu hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiği biliniyor. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre her yıl 103 bini erkek, 71 bini kadın olmak üzere 174 bin kişi kansere yakalanıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 2

Türkiye'de erkelerde en sık görülen kanser tipleri akciğer, prostat, bağırsak, mide ve mesane kanseri iken kadınlarda meme, tiroid, bağırsak, rahim ve akciğer kanseri olarak bilinir.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 3

Kanser hastalığını tetikleyen pek çok neden bulunuyor. Genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme, hareketsizliki stres gibi olumsuz nedenler kansere yakalanma riskini artırabiliyor.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 4

Kanser hastalığında erken tanı hayati önem taşıyor. Kendisinde 4. evre kolon kanseri olduğunu tespit eden bir Jinekolog Dr. Lauren Juyia, sadece 2 "hafif semptomun" kendisine tanı koymada yardımcı olduğunu söyledi.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 5

Dr. Lauren Juyia, 2022 yılında 37 yaşındayken belirtileri kendisi fark ettikten sonra kanser olduğu teşhisini aldı. Jinekolog, keşfine yol açan uyarı işaretleri konusunda farkındalık yaratmak için başlangıçta basit gibi görülen belirtileri paylaşarak diğer insanların da aynı hatayı yapmaması istiyor.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 6

Ağustos 2022'de yorgun hissetmeye başladığını açıklayan Dr. Juyia bunun sadece yaşlanmanın bir parçası ve iki çocukla yoğun bir hayat yaşadığına bağladığını söyleyerek pelvik bölgesinde ağırlık hissetmeye başladığında bir şeylerin yanlış olduğunu anlattı.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 7

Bu "ağırlık" hissi daha sonra kitleye dönüştü" diyen Dr. ultrasonla için randevu aldı. Orada da yumurtalığının yakınında normalden büyük kitleler olduğu ortaya çıktı, sonrasında ise kolon kanseri olduğunu öğrendi.

Good Morning America'ya konuşan Dr. o anları şöyle aktardı:

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 8

"Kadın doğum alanında bir geçmişim var, hamileliğin haftalarına göre boyutu tanımlıyoruz ve ben de bu görüntülerde kendimde bir kitle gördüm. 2 hafta içinde vücudumda bu kitlenin hızla büyüdüğünü fark ettim. Bu kadar hızlı büyüyen kitlenin iyi huylu olma ihtimali yok. Önce kitlelerin konumu nedeniyle yumurtalık kanseri olduğumu düşündüm. Eylül 2022'de yumurtalıklarına, rahmine, omentuma, apandisite ve karın bölgesine yayılan kitleleri çıkarmak için ameliyat oldum.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 9

Ancak ameliyata rağmen pelvik ağrıları ve yorgunluğunun devam ettiğini söyleyen Juyia, başka bir belirtinin olmadığını da ekleyerek yorgunluğunun nedenini de 2 çocuk ve iş hayatına bağladığını ifade etti.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 10

Çok geçmeden bu ağrıların nedeni ortaya çıktı, Juyia'ya 4. evre kolon kanseri teşhisi konuldu.

Kolon veya bağırsak kanserinin tipik belirtileri olan dışkıda değişiklikler, mide ağrıları ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin hiçbiri ise Juyia'da ortaya çıkmadı.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 11

Önce kemoterapiye başladı, ardından ameliyat oldu. Yaşadığı bu deneyim ise onun bir farkındalık yaşamasına neden oldu.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 12


Bu deneyim, iki çocuk annesini, hastalığın erken belirtileri olan kalıcı yorgunluk ve "pelvik ağırlık" gibi durumlar konusunda daha fazla farkındalık kazandırmaya yöneltti.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 13

Aynı zamanda, genç bireylerin de bu tür belirtilere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 14

KANSER RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Kanser riskini azaltmak için çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri ve alışkanlıklar benimsemek mümkün. İşte bunun için birkaç pratik yöntem.

SAĞLIKLI BESLENME

  • Bol miktarda meyve, sebze ve tam tahıl tüketin.
  • İşlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden kaçının.
  • Yağlı ve kırmızı etleri sınırlayın.
  • Omega-3 yağ asitleri açısından zengin yiyecekler (örneğin, somon) tüketin.
Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 15

DÜZENLİ EGZERSİZ

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapın veya 75 dakika yoğun egzersiz yapın.
Fiziksel aktivite, kanser riskini azaltabilir ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir.


ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUN

Sigara içmeyin ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçının.
Alkol tüketimini sınırlayın; kadınlar için günde bir, erkekler için günde iki içkiden fazla alkol tüketmemeye çalışın.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 16

SAĞLIKLI KİLO KONTROLÜ 

Sağlıklı bir kiloyu koruyun, aşırı kilodan kaçının.
Obezite, birçok kanser türü için risk faktörü olabilir.

VÜCUDU GÜNEŞTEN KORUMA

Güneşe maruz kalma sürenizi sınırlayın ve güneş koruyucu kullanın.
Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, cilt kanseri riskini artırabilir.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 17

ERKEN TEŞHİS İÇİN TARAMA TESTLERİ

Doktorunuzun önerdiği tarama testlerini düzenli olarak yaptırın. Örneğin, meme kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri için tarama testleri önemlidir.
Erken teşhis, birçok kanser türünde tedavi şansını artırabilir.

Kendine kanser teşhisi koyan doktor paylaştı: Bu 2 belirti kanserin ilk sinyali - 18

STRES YÖNETİMİ

Stres yönetimi tekniklerini öğrenin ve uygulayın. Yoga, meditasyon ve derin nefes egzersizleri gibi yöntemler yardımcı olabilir.
Kronik stresin, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

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