Kepek şampuanlarıyla yarışıyor! 1 damlası saç derisini temizliyor, 30 dakika bekletince kepeği yok ediyor
Kepek en sık görülen cilt problemlerinin başında geliyor. Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde saç diplerinde kepek sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Saç diplerinde oluşan kepekler çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Kepek sorununu önlemek ve saç derisini temiz tutmak için bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Ayrıca bazı doğal yağlar kepek sorununu ortadan kaldırmak için de kullanılabiliyor. İşte saçlardaki kepeği azaltmanın yolları
Saçlarda kepek, genellikle saç derisinde oluşan beyaz veya gri renkte, küçük parçacıklar halinde görülen ölü deri hücreleridir. Saç derisindeki hücreler normalde dökülür ve yenilenir; bu süreçte eski hücreler dökülerek yerlerine yeni hücreler gelir. Ancak bazı durumlarda bu süreç aksar veya bozulursa, saç derisinde ölü deri hücreleri birikir ve kepek oluşur.