Kepek şampuanlarıyla yarışıyor! 1 damlası saç derisini temizliyor, 30 dakika bekletince kepeği yok ediyor

3- SAÇ DERİNİZE MASAJ YAPIN

Şampuanlamadan önce saç derinizi rahatlatmak ve kan dolaşımını iyileştirmek için saç derinize masaj yapmayı ihmal etmeyin. Parmak uçlarınızla saç köklerine masaj yapın. Bu saç derinizin iyileşmesine ve kepeğin giderilmesine yardımcı olur.



4- SICAK SUDAN KAÇININ



Saçınızı yıkarken sıcak su yerine ılık veya soğuk su kullanın. Çünkü sıcak su derinizdeki nemim kaybolmasına sebep oluyor. Bu durumda da kepek ve pullanma sorununuz artar. Bu sebeple saçlarınızı her zaman ılık su ile yıkamaya özen gösterin.