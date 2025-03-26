Keskin bir hafızanın altın anahtarı besin: Beyin gücünü geliştiren 6 etkili yöntem

2. ZİHİNSEL UYARIM

Beyninize meydan okuyun: Okuma, oyun oynama ve her zaman yeni bir beceri öğrenme gibi odaklanma ve öğrenme gerektiren aktivitelere katılın. Sürekli öğrenme ve keşfetme alışkanlığını hayat boyu süren bir süreç haline getirin.



Her Zaman Hobiler Edinin: Keyif aldığınız aktiviteler zihninizi keskin tutabilir.



Radyo dinleyin, bir konferansa gidin, bir oyun oynayın, bir müzeyi ziyaret edin, ikinci bir dil öğrenin.





