Keskin bir zekaya sahip olmak ister misiniz? 24 saatte beyni güçlendirmenin yolu
Son yapılan bir araştırma, bu aktiviteyi her gün yapmanın, özellikle 50 ila 83 yaşlarındaki yetişkinlerde hafızayı ve beyin gücünü 24 saate kadar önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu büyük gelişme, artan kan akışından, ruh halini iyileştiren kimyasalların salınımından ve daha iyi uyku kalitesinden, özellikle de hafıza işleme için çok önemli olan derin uykudan kaynaklanıyor.
Güçlü bir zihne sahip olmak sadece bulmacaları çözmek veya yeni beceriler öğrenmekle ilgili değil; aynı zamanda vücudumuzu hareket ettirmekle de ilgilidir. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity'de yayınlanan yeni bir araştırma, orta ila yoğun egzersiz yapmanın hafızayı ve beyin gücünü 24 saate kadar büyük ölçüde artırabileceğini ortaya koyuyor.