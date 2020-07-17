Keten tohumunun faydaları nelerdir? Birçok hastalıkla savaşan keten tohumu nasıl kullanır?

İçindeki güçlü besinler, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşmaya yardımcı olan keten tohumunun faydaları nelerdir?

17.07.2020 - 15:59

Keten tohumunun faydaları nelerdir? Birçok hastalıkla savaşan keten tohumu nasıl kullanır? - 1

KETEN TOHUMU NEDİR?

Latince ismi Linum Usitatissimum olan keten bitkisi, 30 cm ile 1 metre arasında değişen boylarda gelişen, mavi renkte çiçek açan ve bir sene yaşayan bir tarım bitkisidir.

Keten tohumları ise yaklaşık 5 mm uzunlukta olup yumurta şeklindedir. Bu tohumlar yassı, parlak, kokusuz, yağlı ve lezzetlidir.

İlk kez Mısır’da yetiştirildiği söylenmekte olan bu tohum çok önemli fonksiyonel gıdadır.

Fonksiyonel gıdalar, vücudun temel besin öğeleri gereksinimini yerine getirmek dışında insanın fizyolojik ve metabolik fonksiyonları üzerinde de fayda sağlayıp, hastalıklardan korunmaya ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olur.

Keten tohumunun faydaları nelerdir? Birçok hastalıkla savaşan keten tohumu nasıl kullanır? - 2

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek lif içeriği sayesinde kan şekerini dengede tutar. Bu yüzden özellikle diyet için uygundur. Lif nedeniyle mideyi dolu tutar ve fazla kalori alımını engeller. Keten tohumu içerisinde, kansere karşı korunmada ve mücadelede ana etken olan antioksidanlar olarak işlev gören bol miktarda fitokimyasal mevcuttur.

Ayrıca, vücuttaki hormonları dengeleyen kimyasallara dönüşen zengin bir lignan kaynağıdır. Lignanın üreme sağlığına yardımcı olduğu, menopoz semptomlarını önlediği ve diyabetin etkilerini azalttığına dair kanıtlar vardır. Ayrıca, bu tohumlardaki omega 3 yağ asitlerinin, meme, prostat ve kolon kanseri riskini azalttığı kanıtlanmıştır.

Keten tohumu yağı, sivilce ve egzama gibi durumlarda da iltihaplı cilt alanlarını iyileştirebilir. Bu yağın tropikal uygulaması güneş yanıklarını etkili bir şekilde iyileştirir.

Keten tohumu, suda çözünmeyen, yemek yedikten sonra sindirim sisteminde kalan iyi bir çözünmez lif kaynağıdır. Bağırsakta, suyu emerek, bağırsak düzenliliğini arttırmaya da yardımcı olur.

Keten tohumunun faydaları nelerdir? Birçok hastalıkla savaşan keten tohumu nasıl kullanır? - 3

KETEN TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Keten tohumu tane halinde veya yağ şeklinde kullanılmaktadır. Keten tohumunun öğütüldükten sonra 24 saat içerisinde tüketilmesi gerekir. Salatalara veya yoğurda serpilerek tüketilebilir.Rahatsız edici bir tadı yoktur. Aynı zamanda yapılan hamur işlerine eklenmesi de tavsiye edilir.

Ayrıca keten tohumunu yemeklerde yumurta veya yağ yerine de kullanılabilir. Öğütülmüş keten tohumu yumurta yiyemeyenler için pratik bir alternatiftir.

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