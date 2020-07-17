Keten tohumunun faydaları nelerdir? Birçok hastalıkla savaşan keten tohumu nasıl kullanır?

KETEN TOHUMU NEDİR?

Latince ismi Linum Usitatissimum olan keten bitkisi, 30 cm ile 1 metre arasında değişen boylarda gelişen, mavi renkte çiçek açan ve bir sene yaşayan bir tarım bitkisidir.



Keten tohumları ise yaklaşık 5 mm uzunlukta olup yumurta şeklindedir. Bu tohumlar yassı, parlak, kokusuz, yağlı ve lezzetlidir.

İlk kez Mısır’da yetiştirildiği söylenmekte olan bu tohum çok önemli fonksiyonel gıdadır.



Fonksiyonel gıdalar, vücudun temel besin öğeleri gereksinimini yerine getirmek dışında insanın fizyolojik ve metabolik fonksiyonları üzerinde de fayda sağlayıp, hastalıklardan korunmaya ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olur.