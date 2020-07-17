Keten tohumunun faydaları nelerdir? Birçok hastalıkla savaşan keten tohumu nasıl kullanır?

17.07.2020 - 15:59
Latince ismi Linum Usitatissimum olan keten bitkisi, 30 cm ile 1 metre arasında değişen boylarda gelişen, mavi renkte çiçek açan ve bir sene yaşayan bir tarım bitkisidir.
Keten tohumları ise yaklaşık 5 mm uzunlukta olup yumurta şeklindedir. Bu tohumlar yassı, parlak, kokusuz, yağlı ve lezzetlidir.
İlk kez Mısır’da yetiştirildiği söylenmekte olan bu tohum çok önemli fonksiyonel gıdadır.
Fonksiyonel gıdalar, vücudun temel besin öğeleri gereksinimini yerine getirmek dışında insanın fizyolojik ve metabolik fonksiyonları üzerinde de fayda sağlayıp, hastalıklardan korunmaya ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olur.
Yüksek lif içeriği sayesinde kan şekerini dengede tutar. Bu yüzden özellikle diyet için uygundur. Lif nedeniyle mideyi dolu tutar ve fazla kalori alımını engeller. Keten tohumu içerisinde, kansere karşı korunmada ve mücadelede ana etken olan antioksidanlar olarak işlev gören bol miktarda fitokimyasal mevcuttur.
Ayrıca, vücuttaki hormonları dengeleyen kimyasallara dönüşen zengin bir lignan kaynağıdır. Lignanın üreme sağlığına yardımcı olduğu, menopoz semptomlarını önlediği ve diyabetin etkilerini azalttığına dair kanıtlar vardır. Ayrıca, bu tohumlardaki omega 3 yağ asitlerinin, meme, prostat ve kolon kanseri riskini azalttığı kanıtlanmıştır.
Keten tohumu yağı, sivilce ve egzama gibi durumlarda da iltihaplı cilt alanlarını iyileştirebilir. Bu yağın tropikal uygulaması güneş yanıklarını etkili bir şekilde iyileştirir.
Keten tohumu, suda çözünmeyen, yemek yedikten sonra sindirim sisteminde kalan iyi bir çözünmez lif kaynağıdır. Bağırsakta, suyu emerek, bağırsak düzenliliğini arttırmaya da yardımcı olur.