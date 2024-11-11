Kilo kaybı için 30-30-30 kuralı nedir? İşte bilmek istediğiniz her şey

Rehberlik: Diyet, günün geri kalanında nasıl yemek yiyeceğiniz veya egzersiz yapacağınız konusunda rehberlik sunmaz.



Diğer faktörler: Diyet, yeterli su içmek ve yeterli lif almak gibi sağlığınız için dikkate almanız gereken diğer önemli faktörleri hesaba katmaz.



Diyet listeleri her zaman kişiye özeldir. Popüler diyet uygulamaları sağlığınız için riski olabilir. Bu nedenle kilo vermeye karar verdiyseniz mutlaka bir uzmana danışarak kendinize özel beslenme ve egzersiz programı oluşturun.