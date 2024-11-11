Kilo kaybı için 30-30-30 kuralı nedir? İşte bilmek istediğiniz her şey
Kilo vermek ve hedeflediğiniz kiloya ulaşmak için mutlaka bir diyet ve egzersiz programı benimsemelisiniz. Son yıllarda popüler hale gelen 30-30-30 kuralı da en popüler kilo verme yöntemlerinden biri. Peki, kilo kaybı için 30-30-30 kuralı nedir? İşte tüm bilmeniz gerekenler.
30-30-30 KURALI NEDİR?
30-30-30 kuralı, şunlara yardımcı olabileceği fikrine dayanmaktadır:
Sürdürülebilir kilo yönetimini teşvik etmek,
Fiziksel ve zihinsel refahı iyileştirmek,
Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek,
Yağ yakma kapasitenizi artırmak ve Yağsız kasları korumak.