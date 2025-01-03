Kilo vermek için yemenin tam zamanı: Bilim en mükemmel zamanı açıklıyor

ARA ÖĞÜN

Öğle yemeği ile akşam yemeği arasında açlık hissederseniz, öğleden sonra 3:00 ila 4:00 civarında hafif ve sağlıklı bir atıştırmalık metabolizmanızı çalıştırabilir. Haşlanmış yumurta veya birkaç badem gibi biraz proteinle eşleştirilmiş kuruyemiş, tohum veya küçük bir meyve parçası tercih edin. Şekerli atıştırmalıklardan kaçının, çünkü bunlar enerji düşüşlerine ve isteklere yol açabilir.