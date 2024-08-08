Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor

Kilo vermek için dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz programını uygulamalısınız. Diyet listelerinin genellikle kişiye özel hazırlanması gerekir. Vücudunuza uygun bir diyet ve egzersiz rutiniyle sağlıklı kilo verebilirsiniz. Ancak günlük olarak yaptığınız bazı alışkanlıklar metabolizma hızınızı yavaşlatarak kilo vermenize engel olabilir. Hemen hemen herkesin yaptığı bu alışkanlıklar kilo verme sürecinde büyük bir engel.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 1

Sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmanın yolu diyet ve egzersiz yapmaktan geçiyor. Vücudunuza uygun dengeli ve işin uzmanı tarafından hazırlanan bir beslenme programı sağlıklı kilo vermenize yardımcı olur.

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Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 2

Diyet programınızı egzersiz rutiniyle dengelemek kilo verme sürecinizi hızlandırır. Kolay bir şekilde kilo vermenin yolu metabolizmanın doğru ve düzenli çalışmasından geçiyor.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 3

Ancak gün içerisinde yaptığınız bazı alışkanlıklar metabolizmanızın yavaş çalışmasına sebep olabiliyor.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 4

Yavaşyan metabolizma doğal olarak kilo verme sürecinizi de uzatıyor. İşte metabolizma hızını yavaşlatan 4 günlük alışkanlık...

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 5

HAREKET ETMEMEK

Gün içerisinde aldığınız kalorileri yakabilmek için hareket etmeniz gerekir. Bu sebeple her gün düzenli olarak egzersiz yapmanız gerekir.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 6

İş hayatının yoğunluğundan dolayı egzersiz yapmaya vakit bulamıyorsanız her gün 45 dakika yapacağınız yürüyüşler sayesinde de metabolizma hızınızı yükseltebilirsiniz

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 7

Ayrıca her gün yürüyüş yaptığınızda kaslarınızı çalıştırarak daha sıkı bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 8

VÜCUDUN İHTİYACI KADAR SU İÇMEMEK

Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve metabolizmanızın hızlanması için her gün su içmeniz gerekir. Su içmediğinizde metabolizma hızınız yavaşlar ve yağ yakımı gerçekleşmez.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 9

Ayrıca vücutta ödem ve toksinlerin birikmesine sebep olabilirsiniz.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 10

Hem sağlığınız için hem de kilo verebilmek için her gün 8-10 bardak su içmeniz öneriliyor. Su içerek metabolizmanızı hızlandırabilir ve kolayca zayıflayabilirsiniz.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 11

UYKU DÜZENSİZLİĞİ

Uyku sağlıklı yaşam sürdürebilmeniz için gerekli olan en önemli ihtiyaçların başında gelir. Ancak düzesiz uyumak ya da yeteri kadar uyumamak hem sağlığınızı tehdit eder hem de kilo vermenizi zorlaştırır.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 12

Günde 8 saat boyunca uyumadığınızda uyanık kaldığınız saatler daha fazla olur. Bu sebeple de daha fazla besin tüketme ihtiyacı hissedersiniz. Bu durumda da kilo vermeniz zorlaşır.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 13

Yetersiz uyumak ayrıca metabolizma hızını düşürerek kişinin kilo vermesini engelleyen nedenlerden biri. Bu sebeple kilo verebilmek için mutlaka düzenli uyumanız gerekiyor.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 14

KALORİSİ AZ YİYECEKLER TÜKETMEK

Fazla kilolarından kurtulmaya çalışan herkes kalorisi düşük olan gıdaları tüketmeyi tercih ediyor. Ancak vücudunuzun günlük kalori ihtiyacının altında beslenmek metabolizma hızınızın yavaşlamasına sebep olabiliyor.

Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor - 15

Kilo verebilmek için her gün yeterli miktarda kalori tüketmeniz gerekiyor. Kilo vermek için kalori açığı oluşturmadan önce, almanız gereken kalorinin ne kadar altına inmeniz gerektiğinden emin olmanız gerekir.

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