Kilo vermeyi zorlaştıran 4 günlük alışkanlık! Metabolizmayı yavaşlatıyor, yağ yakımına engel oluyor

UYKU DÜZENSİZLİĞİ

Uyku sağlıklı yaşam sürdürebilmeniz için gerekli olan en önemli ihtiyaçların başında gelir. Ancak düzesiz uyumak ya da yeteri kadar uyumamak hem sağlığınızı tehdit eder hem de kilo vermenizi zorlaştırır.