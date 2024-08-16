Kilosu 50 liradan satılan en güçlü antioksidan! Bir avuç yiyince vücuttaki iltihabı azaltıyor

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Böğürtlen, K vitamini, folat, demir ve manganez gibi önemli vitaminleri içerisinde barındırıyor. Bu besin öğeleri, kemik sağlığını destekler ve enerji seviyelerini artırır. Ayrıca güçlü bir lif kaynağı olan böğürtlen sindirim sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.



Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıcı özelliği de bulunan böğürtlen kalp hastalıkları riskini azaltan antosiyaninler içerir. Bu bileşenler, kan damarlarını sağlıklı tutarak kan basıncını düzenler.