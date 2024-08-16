Kilosu 50 liradan satılan en güçlü antioksidan! Bir avuç yiyince vücuttaki iltihabı azaltıyor
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilkbaharda ekimi gerçekleştiren ve bugünlerde hasadı yapılan böğürtlenin kilosu 50 TL’den satışa sunuldu. Böğürtlen doğada yetişen güçlü antioksidanların başında geliyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve olan böğürtlenden bu yıl adeta bereket fışkırıyor.
Yüksekova ilçesinin Orman Mahallesi’nde ikamet eden Mikail Erekli isimli çiftçinin üretimini yaptığı böğürtlenden adeta bereket fışkırdı.