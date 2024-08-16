Kilosu 50 liradan satılan en güçlü antioksidan! Bir avuç yiyince vücuttaki iltihabı azaltıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilkbaharda ekimi gerçekleştiren ve bugünlerde hasadı yapılan böğürtlenin kilosu 50 TL’den satışa sunuldu. Böğürtlen doğada yetişen güçlü antioksidanların başında geliyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve olan böğürtlenden bu yıl adeta bereket fışkırıyor.

Kilosu 50 liradan satılan en güçlü antioksidan! Bir avuç yiyince vücuttaki iltihabı azaltıyor - 1

Yüksekova ilçesinin Orman Mahallesi’nde ikamet eden Mikail Erekli isimli çiftçinin üretimini yaptığı böğürtlenden adeta bereket fışkırdı.

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Kilosu 50 liradan satılan en güçlü antioksidan! Bir avuç yiyince vücuttaki iltihabı azaltıyor - 2

Aylarca yaptığı bakımlar sonrası böğürtlenler siyah ve kırmızı renklere büründükten sonra toplayan Erekli, kilosunu 50 TL’den satışa sundu.
Böğürtlen bahçesini ziyaret eden Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Erekli’yi tebrik ederek ilçede tarımın her yere yayılması için durmadan çalışacaklarını belirtti.

Kilosu 50 liradan satılan en güçlü antioksidan! Bir avuç yiyince vücuttaki iltihabı azaltıyor - 3

Üretimi büyük ölçüde başardığını belirten çiftçi Mikail Erekli, “Yıllardır çiftçilikle uğraşıyoruz. Sakarya’dan getirerek ekimini yaptığımız böğürtlenden güzel bir şekilde verim almaya başladık. Demek ki insanoğlu ne isterse başarır, biz de başardık. Artık satışına başlıyoruz, kilosu ise 50 TL’dir” dedi.

Kilosu 50 liradan satılan en güçlü antioksidan! Bir avuç yiyince vücuttaki iltihabı azaltıyor - 4

DOĞADA YETİŞEN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve olan böğürtlen yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Bu özelliğiyle hücra hasarını önleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.

Zengin C vitamini kaynaklarından olan böğürtlen bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olıyor. Cilt sağlığını koruyor

Kilosu 50 liradan satılan en güçlü antioksidan! Bir avuç yiyince vücuttaki iltihabı azaltıyor - 5

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Böğürtlen, K vitamini, folat, demir ve manganez gibi önemli vitaminleri içerisinde barındırıyor. Bu besin öğeleri, kemik sağlığını destekler ve enerji seviyelerini artırır. Ayrıca güçlü bir lif kaynağı olan böğürtlen sindirim sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıcı özelliği de bulunan böğürtlen kalp hastalıkları riskini azaltan antosiyaninler içerir. Bu bileşenler, kan damarlarını sağlıklı tutarak kan basıncını düzenler.

Kilosu 50 liradan satılan en güçlü antioksidan! Bir avuç yiyince vücuttaki iltihabı azaltıyor - 6

Bu sağlık yararları, böğürtleni diyetinize dahil etmenin nedenlerini destekler. Böğürtleni taze olarak tüketebilir, smoothie'lere ekleyebilir veya çeşitli tatlı ve yemeklerde kullanabilirsiniz. Ancak yine de böğürtleni diyetinize eklemeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışmalısınız.

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